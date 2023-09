Las metidas de pata no paran: Biden contó dos veces la misma historia casi palabra por palabra en el mismo discurso

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, repitió la misma historia dos veces en un evento privado de recaudación de fondos en Nueva York el miércoles.

lapatilla.com

Según un informe conjunto de periodistas que asistieron al evento, Biden habló brevemente de su historial económico antes de reflexionar sobre su decisión de buscar la presidencia. Luego, contó la historia de los acontecimientos de Charlottesville en 2017 como motivo de su campaña. Unos minutos más tarde, volvió a contar la historia, casi palabra por palabra.

La Casa Blanca publicó una transcripción del discurso en cuestión que confirmó el informe de los periodistas.

La repetición de la historia de Biden generó reacciones sarcásticas en las redes sociales. El colaborador de la revista conservadora National Review, Pradheep Shanker, escribió en Twitter: “Pero se supone que no debemos preocuparnos por su edad y su estado mental. Okey, tonto”. El abogado Adam Loewy escribió: “Sería abuso de personas mayores si se postula nuevamente”.

But we aren't supposed to care about his age and mental state. Okey dokey. https://t.co/4DSTU4VKB9

El incidente ocurrió el mismo día en que Biden abandonó el escenario sin estrechar la mano del presidente brasileño Lula da Silva tras un discurso conjunto. También tropezó con la asta que sostenía la bandera de Brasil en su camino al podio.

It would be elder abuse if he runs again.

He’s not making it to 86. https://t.co/GPOMBvewCQ

— Adam Loewy (@LoewyLawFirm) September 21, 2023