EN VIDEO: la brutal patada voladora de un futbolista hondureño con la que golpeó a dos ex compañeros al mismo tiempo

El clásico hondureño entre Marathon y Olimpia por la octava fecha del Torneo Apertura 2023 dejó una de las acciones más virales del fin de semana deportivo en la que el joven defensor André Orellana fue el protagonista de una doble patada que está recorriendo el mundo a través de las redes sociales.

El joven central de 21 años disputó un partido especial ya que el pasado seis de enero renovó el préstamo que firmó la temporada pasada desde el Olimpia al Marathon, por lo que le tocaba jugar contra sus antiguos compañeros, entre ellos Germán Patón Mejía y Carlos Pineda, a quienes dejó tendidos sobre el césped del Yankel Rosenthal a los 88 minutos del partido.

En las imágenes oficiales de la transmisión se pudo ver el momento en el que el defensor corrió hacia ambos rivales, extendió sus piernas y, lejos de intentar jugar el balón, tumbó a ambos. “Es inconcebible que un futbolista pueda hacer esto”, fue la reacción de uno de los comentaristas al ver la jugada.

El árbitro Selvin Brown no dudó y rápidamente le mostró la tarjeta roja a falta de dos minutos para el final.”Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con “Patón” que es un papá para mí”, explicó Orellana en una entrevista posterior con el medio local Diez.

“Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también (Pedro Troglio, DT de Olimpia) Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia. El profe Troglio me dijo que estuviera tranquilo, que él me aprecia y que son experiencias para mejorar”, añadió.

