Apareció otro presunto amante de Edwin Arrieta y dio un polémico relato sobre el médico colombiano

Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, confesó haber matado al cirujano Edwin Arrieta Arteaga el pasado 2 de agosto en Tailandia, luego de que tuvieran una fuerte discusión debido a que quería terminar la relación que sostenían desde hace meses.

Igualmente, la portavoz de la familia del español, Carmen Balfagón, aseguró recientemente que el chef siempre ha manifestado que se encontraba en una jaula y que el profesional de la salud lo tenía amenazado, pues contaba con información íntima de sus seres queridos.

Y ahora Sonsoles, programa insignia de la televisión española, es uno de los medios de comunicación que más ha estado pendiente del mediático caso y este lunes habló en exclusiva con un colombiano que salió con el médico hace unos años.

El sujeto, quien no quiso ser identificado públicamente, también aseguró al medio español que le puso una denuncia formal a Arrieta por acoso y agresiones físicas, ya que en una oportunidad (según contó) este le propinó una fuerte golpiza en frente de su casa.

“Nos conocimos y mostró interés sentimental en mí desde el primer día. Hizo todo lo posible por estar conmigo. Me hizo invitaciones y detalles, los cuales tuve que rechazar para no darle motivos de que tenía algún interés en él”, expresó inicialmente en el formato.

Luego, agregó al programa Y ahora Sonsoles: “Me ha tocado renunciar a mi trabajo por las amenazas que me hacía, pues decía que me iba a hacer un escándalo en la oficina. Me agredió físicamente en una ocasión. Me tocó cambiar mi número de teléfono y mudarme debido a que no me dejaba tranquilo y me causó terror con sus amenazas”.

