Francia retira del mercado el iPhone 12 por emisiones de ondas demasiado potentes

Las autoridades franceses pidieron este martes a Apple que retire temporalmente del mercado francés el teléfono iPhone 12 debido a que emiten ondas demasiado potentes.

La Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) constató en una serie de pruebas que los teléfonos de ese modelo sobrepasan el índice de absorción específica de energía (DAS en francés) y pidió a Apple “poner en marcha todos los medios disponibles para remediar rápidamente esta disfunción”.

Este organismo detalló en un comunicado que, dentro de su misión de vigilancia del mercado de equipos radioeléctricos y del control de la exposición de la población a las ondas electromagnéticas, realiza análisis sobre los teléfonos móviles que se venden en el mercado francés.

Las emisiones DAS para un teléfono situado en un bolsillo o en la mano deben ser como máximo de 4W/kg, según la normativa europea, y el análisis de 141 teléfonos iPhone 12 arrojó un valor medio de 5,74, añadió la ANFR.

Como consecuencia, Apple debe tomar rápidamente medidas para corregir las emisiones de energía de estos teléfonos y, en su defecto, deberá retirarlos del mercado de forma definitiva, añadió la ANFR.

The ANFR has demanded that @Apple withdraw the iPhone 12 from the French market, effective today, 12 September 2023; limb-SAR was measured at 5,74 W/kg, exceeding set limits. pic.twitter.com/w2kVwjd5zw

— ANFR (@anfr) September 12, 2023