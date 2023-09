VIDEO: Futbolista se vuelve VIRAL por festejar gol antes de lograr la anotación

Click to share on Google News (Opens in new window)

El fútbol tiene escenas inéditas y curiosas que en ocasiones sirven para llenar de risas al espectador, pero lo ocurrido este sábado en Georgia dejó atónitos a todos los presentes, viralizándose de manera inmediata en redes sociales.

Por: El Diario NY

Durante el encuentro entre Dila y el FC Samtredia correspondiente a la primera división de Georgia los visitantes se encontraban dominando en el marcador 2-1 pero con el asedio del Dila quien buscaba el gol del empate en los últimos minutos.

Sin embargo una recuperación en la mitad de la cancha del Samtredia fue suficiente para que filtraran el balón entre líneas y el atacante Tornike Akhvlediani buscara el gol que iba a liquidar las acciones.

Lo curioso es que luego del gran gesto técnico para driblar al arquero quedó solo frente al arco, pero en lugar de empujar el balón e ir a festejar decidió invertir los roles y pasar a la celebración en primer lugar.

Estando a nada de anotar el gol, Akhvlediani decidió quitarse la camiseta en plena jugada y posteriormente marcó el gol que significó el 1-3 definitivo.

Taking shirt of as part of goal celebration before the goal is even scored. Have never seen anything like that. Georgian Erovnuli Liga pic.twitter.com/pvl7YnQ9kX

— Andro (@ThisIsAndro) September 2, 2023