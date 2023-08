Gustavo Petro rompió el silencio sobre su estado de salud

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha salido al paso de los insistentes rumores sobre los supuestos quebrantos de salud que lo han llevado a cancelar compromisos previamente anunciados. “No, no es nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era inexperiencia con mi equipo”, ha dicho el mandatario este fin de semana en una extensa entrevista con la revista Cambio, sin entrar en demasiados detalles. “Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, ha explicado Petro, que cumplió este mes un año en el poder.

Por: El País

La conversación con los periodistas Daniel Coronell y Federico Lara, realizada el sábado, se produce en momentos en que la oposición busca abrir un debate sobre la salud del primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea ante las reiterativas cancelaciones de eventos en su agenda y su crónica impuntualidad. La controversia se recrudeció justamente el jueves, el día en que estaba originalmente pactada la entrevista, cuando la Presidencia canceló un encuentro con el Consejo Gremial y el mandatario tampoco asistió a una reunión con los gobernadores de los departamentos del Pacífico, que encabezó en su lugar el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Un par de congresistas de oposición ya han solicitado formalmente que el Legislativo obligue al presidente a someterse a un examen para determinar su estado de salud, un mecanismo que no está contemplado en el orden jurídico colombiano. “Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, escribió Petro este semana en un mensaje en la red social X, el nuevo nombre de Twitter.

Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo https://t.co/7OhgQeEypr — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2023

