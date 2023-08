Charlize Theron negó haberse operado el rostro y habló de las consecuencias de protagonizar películas de acción

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En entrevista, la actriz hizo un repaso por los problemas a los que se ha enfrentado debido a la edad.

Por infobae.com

Charlize Theron compartió uno de los mayores retos a lo que se ha enfrentado en su vida: envejecer.

A sus 48 años, Theron es considerada una de las mujeres más bellas dentro de la industria del entretenimiento. No obstante, eso no ha evitado que sea objeto de críticas a lo largo de los años, en los que cada vez es más notable el paso de la edad. Charlize confiesa que ha sido el tiempo el único que se ha encargado de transformar su rostro, pero al parecer, mucha gente no cree esta versión y asegura que la actriz se sometió a una cirugía y los resultados no fueron los esperados.

Charlize respondió a estas críticas: “Mi cara está cambiando, y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo. La gente cree que me he hecho un lifting. Me preguntan: ‘¿Qué se ha hecho en la cara? Y yo digo: ‘¡Perra, sólo estoy envejeciendo! No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es lo que pasa’”, dijo en una entrevista para el medio Allure.

Charlize niega haberse hecho alguna cirugía en el rostro, un rumor que circuló a partir de su cambio de apariencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charlize no sólo ha tenido que enfrentarse a las críticas de su apariencia, sino que también ha tenido que ver como su cuerpo comienza a desgastarse. En la entrevista, Theron recordó la cinta Monster, misma que protagonizó a sus 27 años y la llevó a ganar el premio Oscar a Mejor Actriz. La película narra la historia de Aileen Wuornos, asesina en serie culpada de haber matado a siete hombres, y para interpretar a esta mujer, Charlize tuvo que hacer una transformación corporal inverosímil, la cual confiesa, no podría volver a hacer aunque quisiera.

Charlize Theron recordó la transformación corporal que sufrió para interpretar a Aileen Wuornos en “Monster”

“Nunca jamás volveré a hacer una película y decir: ‘Sí, engordaré 18 kilos’. Nunca lo volveré a hacer porque no te los puedes quitar. Cuando tenía 27 años, hice Monster. Perdí 10 kilos de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal. Luego lo hice a los 43 para Tully, y recuerdo que al año de intentar perder peso llamé a mi médico y le dije: ‘Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso’. Y él me dijo: ‘Tienes más de 40 años. Tranquilícese. Tu metabolismo ya no es lo que era’. Nadie quiere oír eso”.

Después de ver los estragos que la edad estaba haciendo, muchas actrices hubieran optado por limitarse a papeles menos exigentes, físicamente hablando. No obstante, Charlize se ha convertido en la favorita de varios directores a la hora de filmar escenas de acción. Rápido y Furioso X, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Mad Max: Fury Road, son algunas de las cintas en las que Charlize ha tenido varios momentos de adrenalina en los últimos 10 años, lo cual, admite, ha sido muy gratificante pero cada vez más difícil.

Charlize Theron confesó que hacer películas de acción es cada vez más difícil