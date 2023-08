La inesperada reacción de un niño luego que José Altuve le regaló su camiseta (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El venezolano José Altuve se acercó a los fanáticos al terminar el juego para firmar algunos autógrafos.

lapatilla.com

El momento más conmovedor fue cuando Altuve se quitó la camiseta para entregársela a uno de los niños presente, la mayoría usaba uniformes de Venezuela.

Sin embargo, la reacción del niño fue inesperada para todos los presentes luego que sus ojos se llenaran de lagrimas: “I love him (lo amo)” dijo el pequeño.

After an @Astros loss in Miami, José Altuve still made time for fans.

Watch this boy’s reaction after getting a gift he’ll never forget ? pic.twitter.com/OwNRTsHpWY

— Vanessa Richardson (@SportsVanessa) August 15, 2023