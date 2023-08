VIDEO: Le debían unos reales por su trabajo y él decidió tomar venganza... ¡con una motosierra!

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un dramático episodio tuvo lugar en la localidad de Swords, en el condado irlandés de Dublín, cuando un constructor, supuestamente frustrado por no recibir el pago por su trabajo, decidió tomar una medida extrema: destruir el techo del inmueble en cuestión con una motosierra. El incidente, que fue captado en un video por un vecino y difundido en la plataforma Reddit, ha generado una avalancha de reacciones en línea y ha dejado a los propietarios en estado de conmoción.

lapatilla.com

El video, que se ha vuelto viral en cuestión de días, muestra al constructor operando una motosierra sobre el techo del inmueble, causando daños considerables. La escena es acompañada por los gritos de los propietarios que emergen corriendo del interior de la vivienda, visiblemente asustados por la inusual situación.

En medio del caos, se puede escuchar al constructor gritando: “Esto es lo que pasa cuando no pagas la puta factura”, una muestra del aparente enojo y frustración acumulada que lo llevó a tomar esta drástica acción. Según informes, el incidente ha dejado a los vecinos conmocionados y ha generado un debate en las redes sociales sobre la legalidad y proporcionalidad de su reacción.

Pay your trades people. It’s so hard to get ones that do a good job. Just pay the, ya buggers. Fella in Swords Co.Dublin didn’t pay his builder. #ireland https://t.co/JfTpanaf3o pic.twitter.com/RVW75wA3hN

— Al Valentyn (@AlValentyn) August 11, 2023