Así es “Haeil”, dron submarino con el que Corea del Norte afirma poder provocar tsunamis radioactivos

El pasado jueves 27 de julio Corea del Norte realizó un masivo y amenazante desfile militar para conmemorar el aniversario 50 del armisticio de la Guerra de Corea. En la instancia, la nación asiática mostró el dron submarino que, de acuerdo a Pionyang, es capaz de generar tsunamis radiactivos.

Por: BioBioChile

Con la compañía del ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y de Li Hongzhong, miembro del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh), Kim Il-sung dio inicio al desfile frente al Gran Palacio de Estudios del Pueblo en la capital norcoreana.

North Korea has announced that the Korean People's Navy has conducted its 2nd Test of an “Unmanned Underwater Assault Vehicle” that is capable of carrying a Nuclear Warhead; it appears to be similar to the Russian Status-6 “Poseidon” Nuclear Torpedo. pic.twitter.com/eV9OAVbfB8

— OSINTdefender (@sentdefender) April 7, 2023