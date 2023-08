La historia de unos muñecos de peluche que fueron la primera burbuja de Internet

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“The Beanie Bubble” en Apple TV+ cuenta la increíble historia real de un éxito destinado a explotar.

Por infobae.com

Elegir actores extraordinarios es un buen comienzo para contar cualquier historia. En el caso de La fiebre de los peluches Beanie (The Beanie Bubble) esto es un desafío doble, porque esta película inspirada en hechos reales tiene un costado absurdo, tragicómico y también dramático que precisa de un elenco versátil incluso dentro de la misma trama. Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook y Geraldine Viswanathan son el cuarteto sobre el cual se apoya casi todo el encanto de este título. Eso y un número insólito de muñecos de peluche que se convirtieron en un fenómeno que atrajo a millones de consumidores y millones de dólares de ganancia.

Ty Warner (Zach Galifianakis) era un hombre que se dedicaba al mundo del juguete pero no terminaba de encontrar el rumbo que le llevara a convertirse en un éxito. No obstante, su compañía Ty Inc. se transforma en un fenómeno sin precedentes cuando tres mujeres se suman al trabajo de Ty y logran construir un imperio a partir de algo que no parecía tener destino de grandeza. Robbie (Elizabeth Banks), Sheila (Sarah Snook) y Maya (Geraldine Viswanathan) concretaron junto a Ty Warner un récord de ventas que sería la salvación de él y una burbuja potenciada por la llegada de Internet para vender productos al consumidor. La historia parece inventada, pero basta ver los peluches por todo el mundo para entender que no lo es.

“The Beanie Bubble” se estrenó el 29 de julio en el servicio de streaming. (Apple TV+)

La película está narrada intencionalmente de forma caótica, quizás como el reflejo de una empresa que superó las expectativas y salió disparada en direcciones insospechadas. Cada personaje tiene su punto de vista. Aunque el egoísmo de Ty sea el centro, las tres mujeres tienen su mirada acerca de su importancia en el recorrido de nada a todo que Ty Carter hizo con los Beanie Babies en la década de los 90. La película se apoya también en el colorido diseño de dudoso gusto de los juguetes, como queda demostrado en la espectacular escena inicial.