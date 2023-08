¡La naturaleza es increíble! Cámara grabó de principio a fin cómo un pájaro construía su nido y tenía polluelos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Es increíble ver cómo los pájaros construyen sus nidos y crían a sus polluelos. Es un proceso largo y laborioso, pero los pájaros son muy hábiles y dedicados a sus crías.

lapatilla.com

El proceso de construcción del nido comienza con la búsqueda de un lugar adecuado. Los pájaros suelen elegir lugares que sean seguros, protegidos de los depredadores y que ofrezcan una buena vista de su entorno. Una vez que han encontrado un lugar adecuado, los pájaros comienzan a recolectar materiales para construir su nido. Los materiales más comunes son ramas, hojas, hierba y plumas.

Una vez que el nido está construido, la hembra pone los huevos. El número de huevos que pone la hembra varía según la especie de pájaro. Algunas aves ponen sólo unos pocos huevos, mientras que otras pueden poner hasta 20 huevos.

Los huevos eclosionan después de unos días o semanas. Los polluelos recién nacidos son muy pequeños y vulnerables. Los padres los alimentan y los protegen durante las primeras semanas de vida.

Los polluelos crecen rápidamente y después de unas semanas ya están listos para volar. Los padres los ayudan a volar y a aprender a encontrar comida. Una vez que los polluelos se han independizado, los padres los dejan ir.

Es un proceso maravilloso ver cómo los pájaros crían a sus polluelos. Es un recordatorio del poder de la naturaleza y de la dedicación de los padres.

Nature is amazing!

A camera recorded from start to finish how a bird built its nest and had its chicks.pic.twitter.com/lXLuUnILqS

— Figen (@TheFigen_) July 31, 2023