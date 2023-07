Salma Hayek de vacaciones: salto en traje de baño y sorpresa a su marido multimillonario en la piscina

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz de 56 años volvió a causar furor en las redes con sus nuevas fotografías divirtiéndose en la piscina con su esposo.

Por infobae.com

A unos días de haber asegurado que no le tiene miedo a envejecer, Salma Hayek regresó a las redes sociales con una serie de fotografías disfrutando del sol en la piscina y divirtiéndose junto a su esposo, el empresario François-Henri Pinault con la actitud tan jovial y desenfadada que ha caracterizado a la actriz desde sus primeros años en el cine.

La primera imagen de este carrusel de fotografías muestra a Salma brincando sobre su esposo tomándolo por sorpresa y de espaldas, mientras que la protagonista de Magic Mike: El último baile luce una enorme sonrisa.

En la siguiente fotografía, ahora fue Hayek a la que se le tomó por sorpresa, con las manos quitándose el agua de los ojos haciendo una curiosa mueca con la boca que ha generado las risas de los usuarios de Instagram. La última foto del carrusel muestra a la actriz más acercada al semblante sensual al que tiene acostumbrado a su público, guiñando el ojo a la cámara con sus brazos en la nuca y luciendo un traje de baño de cuerpo completo color rosa mexicano.

Salma Hayek posó en un ceñido traje de baño color rosa mexicano Foto: Instagram/Salma Hayek

“Disfruté de las grandes bendiciones del sol, agua y amor #agradecida”, escribió Hayek junto a las imágenes que han conmovido a más de 1 millón de personas en Instagram.

Gran parte de los comentarios giraron en torno a la relación de Hayek y Pinault, y es que, después de 14 años como marido y mujer, muchos consideran impresionante el amor que aún se profesan. En una reciente entrevista celebrada con la revista francesa Madame Figaro, Hayek compartió el secretó de cómo es que su matrimonio ha sido prácticamente perfecto.

“En mi relación me siento libre. En ningún momento Francois me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio. El pilar de nuestra relación es el respeto. Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo breves momentos”.

“En mi relación me siento libre. En ningún momento Francois me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio. El pilar de nuestra relación es el respeto. Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo breves momentos”, dijo Hayek en una entrevista REUTERS/Alessandro Garofalo

Más atrás en 2023, la actriz de 56 años reveló que en un principio no estaba segura de dar el siguiente paso con François, siendo presionada por su familia para dar el sí.

“Simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”, admitió. “Ni siquiera sabía que me casaría ese día… Fue como una intervención”.

Lo que también ha saltado a la vista es la aparente diferencia de edades entre Hayek y Pinault; curiosamente, Salma sólo es cinco años menor que su esposo, ¿a qué se debe su extraordinario físico?

