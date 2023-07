Paige Spiranac, “la mujer más sexy del mundo”, estuvo picante con una estrella del golf

Click to share on Google News (Opens in new window)

Paige Spiranac, la golfista e influencer elegida como “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim, inauguró la 151 edición del Campeonato Abierto Británico con una broma picante hacia una de las mayores estrellas del deporte.

Por: Clarín

La rubia que soñó con ser atleta olímpica y hasta incursionó en el tenis, hoy brilla como influencer de las redes sociales donde muestra tanto su belleza como su talento a la hora de golpear la pelotita.

En Twitter, la presentadora del podcast “Playing A Round”, de 30 años, compartió una foto de Phil Mickelson durante una ronda de práctica en el Royal Liverpool Golf Club, donde el campeón del Abierto Británico de 2013 mostró una amplia sonrisa durante una conversación.

“Cómo se ven los hombres cuando hacen todo lo posible por mantener el contacto visual conmigo”, bromeó Spiranac, publicación que de inmediato explotó de comentarios.

How men look when they are trying their hardest to maintain eye contact with me pic.twitter.com/nLzmoQmwXt

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) July 19, 2023