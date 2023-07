Desde Táchira, Delsa Solórzano exigió unidad para liberar a Venezuela

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

La candidata de Encuentro Ciudadano a la primaria opositora, Delsa Solórzano, reiteró este viernes desde el estado Táchira, la importancia de articular, cuanto antes, una unidad sólida para derrotar a Maduro.

“Se que soy dura con mis palabras, pero a mi no me calla nadie, Venezuela necesita una oposición que esté consciente del papel histórico que le toca jugar”, dijo durante una rueda de prensa en San Cristóbal.

“Unidos somos mejores, reitero, tal como lo dije en el debate, nadie puede solo, la unidad es entender que no importa de que partido político vengas, que nos necesitamos todos”, puntualizó.

Solórzano, quien retomó este jueves una gira por el interior del país, reiteró que sin unidad no habrá libertad, “quien no tenga claro el talante antidemocrático, autoritario, el que no tenga claro que nos necesitamos todos para enfrentarlo, no está haciendo oposición”.

“Señores, lo que estamos haciendo no es por intereses personales, yo no puedo invitar al pueblo a que me defienda a mi, por que el mundo gira en torno a mi, yo estoy invitando a la nación a que nos unamos para liberar a Venezuela, no para que me defiendan a mi”, indicó.

Explicó que siempre luchará por la libertad, desde el escenario que sea, “ahora me toca ganar la primaria y espero que inmediatamente estén con nosotros todos los candidatos y todos los partidos políticos, porque aquí tendrán respeto y reconocimiento”, indicó.

Pidió valorar el trabajo de los partidos políticos, “el mejor gobierno es el gobierno que reconoce los méritos, un gobierno de unidad, sin exclusión, donde entendamos que todos nos necesitamos, nuestra invitación es a la unidad”.

Desestimó las amenazas que, contra la primaria, han hecho voceros del régimen en las últimas horas; “tanto el cavernícola como el Presidente de la ilegítima Asamblea Nacional mienten, ellos siempre mienten, no depende de ellos que vengan o no observadores de la Unión Europea, depende de que tan articulados y unidos estemos, por eso es tal vital lograrlo cuanto antes”.

Nota de prensa