¿Te bloquearon en WhatsApp? Cinco pistas efectivas para confirmar tus sospechas

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, llamadas de voz y video, se ha convertido en una de las plataformas de comunicación más populares en todo el mundo.

La opción de bloquear a un usuario en WhatsApp es una función que le permite al usuario evitar que una persona específica le envíe mensajes, realice llamadas o vea su información de perfil. Bloquear a alguien en WhatsApp es una medida útil para las personas que quieren evitar el contacto no deseado o si personas inescrupulosas están molestando.

¿Cómo saber si lo tienen bloqueado en WhatsApp?

Antes que nada, es importante anotar que la aplicación de Meta no cuenta con la forma directa de verificar si ha sido bloqueado, y mucho menos, recibirá alguna notificación para indicar que esta acción ha sucedido.

1. Ese usuario no recibe sus llamadas telefónicas: si alguien lo bloquea, sus llamadas simplemente no podrán pasar. Sin embargo, debe intentar en diferentes momentos, ya que esto también podría pasar si, de pronto, esa persona no tiene señal o que su teléfono esté apagado.

2. Ya no podrá ver el estado de ‘visto por última vez’ de la persona en la ventana de chat.

3. Otra forma es comprobar si sus mensajes se han entregado: si alguien le ha bloqueado, sus mensajes se marcarán como enviados pero no entregados. No obstante, los usuarios también deben tener cuidado y comprobar en diferentes momentos para asegurarse, ya que esto también puede ocurrir cuando la persona no tiene conexión a internet.

