Presidente del PSG rompe el silencio y admite que no dejarán salir gratis a Mbappé

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, rompió el silencio y admitió que no tienen intención de dejar salir gratis al delantero estrella del equipo, Kylian Mbappé.

lapatilla.com

El jugador, quien ha sido vinculado con un posible traspaso al Real Madrid, ha manifestado su deseo de abandonar el club al final de la temporada.

Sin embargo, Al-Khelaifi ha dejado en claro que no permitirán que Mbappé se marche sin recibir una compensación justa por su traspaso.

“Nuestra posición es clara. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero necesita firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo, es imposible”, dijo.

? Al Khelaifi on Mbappé: “We do NOT want him to leave for free in 2024”.

“Our position is clear. If Kylian wants to stay, we want him to stay. But he needs to sign a new contract”.

“We don’t want to lose the best player in the world for free, it’s impossible”. pic.twitter.com/2n53QcOSLg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023