Daniela Padrón, la violinista venezolana que brilla en Miami, regresa a su país natal

Muchos son los venezolanos que demuestran con sus destrezas de que están hechos, dejando el nombre del país en todos los rincones del planeta. Y es que, producto de la migración millones han tenido que levantarse y dejar huella por donde quiera que pasen.

Por Lismar Hernández / lapatilla.com

Así es el caso de Daniela Padrón, una venezolana, radicada en Miami desde hace algunos años. Su talento, deleitar a todos a través de la música con su violín. Y es que, luego de 7 años regresa a su país natal para demostrarle a los venezolanos lo que ha alcanzado todos estos años en otras tierras.

En este sentido, el equipo de LaPatilla conversó con esta violinista venezolana para conocer un poco de su pasión por la música y los premios obtenidos.

La música desde el vientre materno

La vida de Daniela siempre ha estado ligada a la música, la venezolana detalló que es algo que viene “desde el vientre materno”. Su madre es pianista y nunca dejo de ejercer durante su embarazo “nací en un hogar donde sonaba el piano todos los días”.

Así que agregó que su madre, además, cuenta con una escuela “me crie prácticamente en los pasillos de la escuela de música”. Y es como con tan solo 3 años y medio arrancó a recibir clases tanto de piano como de violín en la escuela de música. “Estoy inmersa desde muy pequeñita en este medio musical” agregó.

A partir de allí inició lo que sería su camino hoy día, el violín se convirtió en su mejor acompañante y es que la venezolana detalló que escogió ese instrumento debido a una anécdota con su madre. “Empecé estudiando piano y violín, sin embargo, me pasaba que cuando estudiaba, practicaba el piano, mi mamá me decía – esa no es la postura correcta – y cuando estudiaba violín no me decía nada, entonces pensé que era mucho más sencillo”.

Una decisión que ella describe como buena debido a la oportunidad que tiene de crear proyectos junto a su madre “el piano y el violín se han llevado muy bien históricamente”.

Una venezolana que brilla en Miami

Desde el 2012, Daniela Padrón emprendió un nuevo rumbo en la ciudad de Miami, su objetivo principal era desarrollar su carrera artística tocando el violín y desarrollando proyectos propios, así como colaborando con otros artistas de la talla de Soledad Bravo, Willie Colón, Aymée Nuviola, Rosario y Lolita Flores.

Por ello tanto agradecimiento de esta venezolana a la ciudad que la ha visto crecer “desde la grabación, la educación musical y por supuesto el performance, la interpretación del instrumento, me he desarrollado muy ampliamente como artista”.

“Me ha permitido probar distintos géneros musicales” recalcó.

Un crecimiento que ha quedado plasmado tras la nominación en dos oportunidades del Grammy Latino, lo cual ella describe como “un honor muy grande” en unos premios tan importantes para la industria musical latina.

La primera nominación fue en el año 2013, en la categoría de Mejor Álbum Folclórico y fue junto a Gaélica (banda venezolana), “fue una sorpresa muy bonita”. La segunda nominación fue con su álbum Ella, junto a la pianista cubana Glenda del E, como homenaje a las compositoras latinas, en la categoría Mejor Álbum

Instrumental en el año 2022. Una categoría que se disputo entre venezolanos, debido a que, de cinco nominaciones, cuatro de ellos eran criollos.

Representar lo que somos

Daniela siempre ha querido incluir a Venezuela en otras culturas, que internacionalmente se puedan escuchar ritmos propios del país. “Es una responsabilidad que asumo con todo el cariño” agregó, manifestando que cuando sube a un escenario es “embajadora del país” por ello trata de hacerlo lo mejor posible.

Una responsabilidad que la hace pisar fuerte y querer llevarlo a los escenarios nacionales, después de tanto tiempo “es una emoción muy grande” quiere presentarle a los venezolanos que no es la misma que se fue hace algunos años “ha escalado en muchos sentidos, viene cargada con mucha emoción de poder compartir todo lo que ha hecho, desde la música clásica hasta la venezolana”.

Daniela Padrón detalló que dentro de sus próximos proyectos están los tres eventos en Caracas, pero al regresar a casa tengo el show case de mi nuevo disco que se llama “Sola”, un álbum que me permite la vulnerabilidad de un instrumento como el violín, “es el reto de este proyecto”.

“Vengo con todas las refuerzas renovadas, que se que me la van a dar en Caracas”.

Una carrera de sueños, entre ellos el poder tocar con su madre e incluso tener un álbum junto a ella, así como el de haber tocado junto a Willie Colón “ni se me hubiese pasado por la mente tocar con él, me encantaría colaborar con Juan Luis Guerra”.

La venezolana regresa al país con tres funciones las cuales puedes conocer a través de sus redes sociales.