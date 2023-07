OceanGate: Publican la última FOTO de padre e hijo antes de abordar el submarino Titán

Click to share on Google News (Opens in new window)

En un giro desgarrador de los acontecimientos, un padre británico-pakistaní y su hijo compartieron sus últimos momentos juntos antes de embarcarse en una expedición condenada al fracaso a bordo del sumergible Titán.

Por El Diario NY

Shahzada Dawood, un hombre de negocios de 48 años, y su hijo estudiante de 19 años, Suleman, perdieron trágicamente la vida el Día del Padre, el 18 de junio. El sumergible en el que estaban a bordo implosionó durante su descenso al naufragio del Titanic, marcando un final devastador de su viaje.

Una fotografía que apareció recientemente en redes sociales captura a padre e hijo, vistiendo chalecos salvavidas de color naranja vibrante, sonriendo mientras se preparaban para abordar el barco OceanGate.

The last photo of Shahzada Dawood (48) and his son Suleman (19) before they boarded the Titan submersible on June 18 pic.twitter.com/7D1GZe2WZG

— Insider News (@InsiderNewsKe) July 3, 2023