Conmoción en Minnesota: Fue reportada como desaparecida, pero su novio la había desmembrado

Los restos de una mujer desaparecida de Minnesota, Manijeh “Mani” Starren, fueron descubiertos en una unidad de almacenamiento, lo que llevó al arresto de su novio, Joseph Steven Jorgenson.

Por El Diario NY

Mani Starren, una residente de St. Paul de 34 años, fue reportada como desaparecida por su familia en junio después de que perdieron el contacto con ella desde el 21 de abril, según informa Pionner Press.

Inquietantes imágenes de seguridad la capturaron corriendo de su apartamento como Jorgenson la persigue, empujándola a la fuerza hacia adentro, según aseguró la policía de St. Paul en una conferencia de prensa.

MISSING PERSON ALERT: St. Paul PD is requesting the public’s assistance in locating a missing woman. Manijeh “Mani” Starren, age 34, is 5 feet, 10 inches tall, weighs 145 pounds and has blonde hair and green eyes. Her last contact with family was approximately April 21. pic.twitter.com/wp4YKGnD1O

— Minnesota BCA (@MnDPS_BCA) June 6, 2023