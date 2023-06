Por esta insólita razón expulsaron a Miguel Cabrera contra Rangers de Texas

Click to share on Google News (Opens in new window)

En esta campaña se redujo el tiempo de juego y de igual manera también se han ido disminuyendo el número de peloteros o estrategas expulsados por encuentro, gracias a que la mayoría de las jugadas cuentan con revisión.

Por meridiano.net

No obstante, en la jornada de esta noche, Miguel Cabrera volvió a ser noticia y no por conseguir un nuevo registro histórico, sino porque salió por la vía de la expulsión en el encuentro que disputaron los Tigres de Detroit y los Rangers de Texas.

Miggy se ha caracterizado a lo largo de toda su carrera por ser un pelotero que generalmente mantiene la calma y evita contradecir las decisiones de los árbitros, pero en esta ocasión no evitó su molestia y aunque no reclamó de manera airosa, el juez de la primera base Ben May decidió sacarlo del juego.

Miguel Cabrera’s last ever series in Texas & they eject him for this.

Every MLB umpire 100% got bullied growing up. pic.twitter.com/ih6xdVP4Ct

— Jed ?? (@TigersJUK) June 29, 2023