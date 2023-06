El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No hay nada que no puedas lograr. Basta con desearlo, visualizarlo y ponerte en acción, tomar decisiones acertadas en base a la realidad, y buscar la ayuda que necesites, sin ego, sin miedo a mostrar debilidad. Ve tras lo que quieres, porque eso no vendrá tras de ti. Recuérdalo.

Tauro

Después de atravesar una etapa complicada al fin cierras un ciclo. Ya era hora, y está bien, porque cada uno debe hacer lo que quiere y le corresponde en su propio tiempo. Te ha costado tomar esta decisiones y dejar atrás, pero ahora que lo has hecho entiendes que eras tú quien te mantenía atado a un sin sentido.

Géminis

Logras lo que te mereces. El esfuerzo de los últimos meses da frutos y ha valido la pena, pero no puedes bajar la guardia. Confiar puede ser una actitud peligrosa. Necesitas mantenerte activo y seguir adelante, porque hay mucho por venir, pero también necesitas estar alerta para actuar ante cualquier obstáculo.

Cáncer

Luchas por lograr equilibrio entre tus pensamientos y tus acciones y es que en ocasiones lo que dices no coincide con lo que haces. El problema no es externo, de hecho esta en tu interior. El siguiente paso es que aclares tú mente y una vez que esté consciente de cómo proceder, avances.

Leo

Tienes trabajo pendiente y no hay mejor día para ponerte al día que hoy. Las puertas estarán abiertas para implementar nuestras estrategias, surgen ideas creativas y cuentas con un equipo de trabajo que se ajusta a tus necesidades. De ahora en adelante sólo necesitas disciplina y decisión.

Virgo

Quieres que te consientan, que te den amor de verdad, de ese que llena el alma y te hace sentir completo, pero te damos una noticia: no necesitas de nadie para sentirte completo, porque cuando te amas a ti mismo, lo tienes todo. Sin embargo si puedes agradecer y disfrutar un amor bonito.

Libra

Das un paso para adelante y otro para atrás. El tiempo pasa y cuando crees que has avanzado descubres que estás en el mismo lugar o incluso, retrocedido y eso te fruta, porque si algo necesitas es tener el control y en este momento sientes todo, menos eso. Llego la hora de cortar ese círculo vicioso.

Escorpio

Estás inquieto, ansioso para que termine esta etapa y comenzar una nueva. Estás lleno de metas, y no quieres que pase más tiempo, pero no puedes ni debes apresurar los procesos. Todo sucederá cuando tenga que suceder. De hecho, pronto descubrirás que no necesitas abandonar la actual, estás completamente capacitado para hacer varias cosas a la vez, y lo mejor de todo: hacerlo bien.

Sagitario

Has ido una y otra vez tras cosas que te llenen y recién ahora te das cuenta de que tienes todo lo que necesitas. Puedes tener más, pero debes disfrutar lo qué hay. Valora tus logros, abrázalos, y sobre todo, agradecelos. Quizá no necesitas cambiar nada más allá de la forma en que ves tú vida.

Capricornio

Obtienes reconocimiento por tu labor. Te lo mereces, porque has sido constante y persistente. Puede que hayas cometido ciertos errores, más de los que le gustaría a alguien como tú, cuya meta es hacerlo todo perfecto, pero no hay problema, puedes enmendar lo que sea, seguir adelante y hacerlo mucho mejor.

Acuario

Tomas una decisión contundente y de ahora en adelante hay mucho por hacer. Tienes dos caminos por delante y eliges el más cómodo, porque las circunstancias que lo rodean es el mejor. No significa que no habrán obstáculos, si no que serán más sencillos de manejar.

Piscis

Estás hasta el tope de responsabilidades y cosas por hacer, pero aún así tienes grandes metas y estás dispuesto a lograrlas. Vas a paso lento pero seguro. Por ahora no involucres a terceros y mucho menos aceptes críticas. No necesitas interferencias.