Iván López Caudeiron: Reflexiones comunicacionales

Posteado en: Opinión

La vida nos pone siempre donde debemos de estar. El hecho de escoger nuestros oficios y profesiones, al final es una decisión que se toma apegado a nuestras motivaciones de vida; y de seguro, es lo mejor que uno puede hacer, pues para ser feliz, hay que trabajar en algo que en verdad nos guste. Así de simple. Visto así, es oportuno escribir unas líneas en esta entrega de hoy, sobre una semana movida en mi vida, y todo en relación con el arte de comunicar, que bien permite detallar en unas palabras: “Reflexiones comunicacionales”. Aquí vamos, amables lectores.

Un RECONOCIMIENTO

En un emotivo y sobrio acto que realizó la Universidad Arturo Michelena (U.A.M.), varios periodistas y algunos comunicadores de diferentes medios radiales, digitales, institucionales y prensa escrita, tuvimos la oportunidad de ser reconocidos por nuestra labor comunicacional; particularmente, nuestro programa de radio que se transmite todos los lunes y miércoles a las 11 am, por La Voz de Carabobo 1040 AM, y nuestro canal YouTube e Instagram LIVE @NoEsCuadrado_NiEsRedondo.

Desde esa ventana comunicacional, abrimos los micrófonos a todas las personas que tienen algo que decir. Hemos construido un espacio participativo, abierto a todas las voces de nuestra entidad Carabobeña y el país en general. Cada parecer de nuestros invitados, siempre tienen el toque particular de cada quien en la forma y fondo de ser, y mostrarse ante el mundo. Hacemos (como lo dice uno de nuestros slogans) LA ENTREVISTA DIFERENTE. Nuestro trabajo radial y de RRSS, de apenas 4 meses al aire, ha llamado la atención de muchos, y eso no pasó desapercibido ante las autoridades de la más moderna e innovadora casa de estudios universitarios del centro del país: La Universidad Arturo Michelena. De las manos de su Rector Giovanni Nani, Andrea Barreto Directora de la Escuela de Comunicación y Pablo Rivas, Director de Relaciones Interinstitucionales de la U.A.M., nuestro programa se llevó un reconocimiento que nos engalanó junto a otros reconocidos comunicadores como Eilyn Salomón, Julio Chalet Medina, Larizza Peña, Luis Gallo, entre otros galardonados. En verdad mil gracias debemos de dar; mis compañeros Albis Rodríguez (Voz Ancla), Luis Fernando Colmenares (Productor) y de mi parte, nos enorgullece este reconocimiento. Dios bendice el esfuerzo y la constancia.

El Arte de COMUNICAR

Sin entrar en aspectos jurídicos sobre los roles y alcances en la acción de un periodista, un locutor o productor nacional independiente, es justo precisar algunas ideas sobre el eterno debate en el ARTE DE COMUNICAR.

Yo tengo más de 15 años como locutor, y como articulista de opinión más de 5 lustros. Siempre me he “mojado los pies” a la hora de opinar, de decir y hacer, de comunicar. El hecho de que soy un profesional formado, certificado y con mucha experiencia en el arte de comunicar frente a un micrófono, me permite ejercer con suficiente experticia, el oficio de LOCUTOR, transmitiendo ideas, entrevistando, conduciendo e incluso, animando un programa radial y hasta televisivo. Lo hemos hecho desde hace muchos años atrás. Y sabemos que lo hacemos bien.

Comunicar en los tiempos de hoy, no es un asunto exclusivo de un periodista. No sé trata de invadir el trabajo de ellos, al contrario, es un imperativo de los tiempos actuales. Hoy en día, cualquier persona que tenga algo que decir, lo hace sin que nadie lo pueda evitar. Las redes sociales, blogs, podcasts, entre otras herramientas comunicacionales actuales, no permiten poner un límite en el arte de comunicar. Todos los podemos hacer, y no hay Ley que lo impida. Negar eso o tratar de disimularlo, es una necedad. Allí lo importante, es que se haga un buen trabajo comunicacional. Hay mucha gente que hace un buen trabajo en los medios de comunicación llevando ideas, entrevistando y animando. Ser periodista no te da la facultad exclusiva para hacer ese trabajo bien.

Lo diré más claro, ¿Recuerdan a Renny Ottolina, Orel Zambrano, o Viviana Gibelli? Sus trabajos como entrevistadores siempre fueron destacados. ¿Pero sabían que ninguno de ellos estudiaron comunicación social, ni nunca fueron periodistas certificados? Creo que es más que claro el ejemplo.

COMUNICAR en los días que corren, debe ser un acto responsable, inteligente, donde las mejores ideas sean las protagonistas de esa comunicación eficaz. Así de sencillo.

Un buen programa de RADIO

Para quienes somos locutores, nos resulta difícil ser “seducidos radialmente” por algún programa. Nos ponemos exigentes con los colegas, y son pocos los espacios radiales que nos llamen la atención. Convertirnos en habituales seguidores de un programa radial, es difícil. En lo particular, tengo meses siguiéndole la pista a un programa de nuestra radio Carabobeña. Y me parece oportuno dedicarles unas líneas, para recomendarles a nuestros lectores, su seguimiento y que lo escuchen, pues bien vale la pena.

Los Malibu Brothers. Sus ocurrencias encantan. Ser irreverentes es lo natural en ellos. El humor negro es su especialidad. De seguro algunos criticarán su estilo. En lo personal, los valoro por mostrar siempre un humor inteligente. Cada mañana de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta la 1 pm, por Intensa 91.9 Fm, es la cita para reír y divertirse. Cada una de sus voces tiene su particularidad, pero en conjunto son un BLOQUE radial muy sólido en el arte de divertir. Poli Mulino, una voz locutora sobria, que sabe manejar la mofa con elegancia sobre la cotidianidad de la vida, y cuya risa es tan envolvente, que permite al radioescucha contagiarse con esa buena vibra. En complemento perfecto a “Poli Poli”, está el ser feliz mas relajado de la radiodifusión Carabobeña: Ignacio Barroeta, quien con su estilo destemplado, nos genera una empatía natural a todos quienes lo escuchamos, pues se comporta y dices las cosas como muchos quisiéramos ser y decir. Acompañándolos está la bella y muy original Martha Gabriela Román, una de las mejores locutoras de la región carabobeña. Su sagaz verbo no se minimiza por encima de ser la única voz femenina de un cuarteto de locutores ágiles en el habla. Ella es toda mística, un ser de luz. También está el que más razona del grupo. “El Jefe” como le dicen sus compañeros de cabina: Alfred Castillo. Un talento creador por naturalidad. Con verbo suelto y espontáneo. Para mi, de los mejores locutores en comicidad del país.

Mención aparte merece los personajes del programa: “Los gitanillos”, “Ignacio en Prozac”, “Larry Jeans”, “El Padre Mamerto”, El Diputado HDP”, “Kareokin”, entre otras secciones que días tras días, muestran el talento de los locutores de los Malibu Brothers, quienes nos divierten enormemente. Válido mencionar a la bella Tabatha Far en la producción, y al “no tan bueno contador de chistes”: José Morocoima, el popular “Mccormick” frente a la consola digital. Todos ellos, conforman un equipo maravilloso que nos alegran las mañanas.

Lo declaro sin tapujos ni disimulos: soy fan y fiel radioescucha de su propuesta radial. Los Malibu Brothers, unos “cracks” frente al micrófono, pues hacer reír hoy en día, cuesta y vale tanto, que muchos los agradecemos. Es así.

IG-TW-TT: @IvanLopezSD – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Voz Ancla de los programas: ‘No es Cuadrado ni es Redondo” y La Voz de lo Derechos Humanos”. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo.