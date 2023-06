Las mejores FOTOS de Mercurio a solo 236 kilómetros de su superficie

Click to share on Google News (Opens in new window)

La sonda espacial BepiColombo de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha compartido una serie de fotografías tomadas durante su tercer sobrevuelo cercano a Mercurio. En estas imágenes, capturadas durante la aproximación más cercana el 19 de junio a las 19:34 GMT, la sonda se encontraba a una distancia de aproximadamente 236 kilómetros sobre la superficie del planeta, en su lado oscuro. Las fotografías revelan una superficie marcada por cráteres, antiguas protuberancias volcánicas y flujos de lava solidificada. Destaca especialmente un cráter que ha sido nombrado en honor a la artista jamaiquina y británica Edna Manley.

La ESA ha señalado que este cráter despertará un gran interés entre los científicos de la misión BepiColombo en el futuro, debido a la presencia de “material de baja reflectancia”, que podría tratarse de restos de la corteza temprana rica en carbono de Mercurio. Además, el suelo del cráter está inundado por lava lisa, lo que evidencia la larga historia de actividad volcánica en Mercurio.

La sonda también ha captado la zona conocida como Beagle Rupes, un acantilado de 600 km de extensión que se formó hace miles de millones de años debido al enfriamiento y deformación de la corteza de Mercurio. Este sistema fue descubierto por la misión Messenger de la NASA hace más de una década, y ahora los científicos pretenden comparar las imágenes obtenidas por BepiColombo con las de Messenger.

Rising out of the nightside this shadowy view taken about 15 mins after close approach accentuates the heights of snaking tectonic scarps and the depths of craters

?https://t.co/lgC1m0oQuW pic.twitter.com/zIobTfxe0N

— BepiColombo (@BepiColombo) June 20, 2023