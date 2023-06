José Gato Briceño: Qué sabe el burro de ética y moral

Posteado en: Opinión

Cuando se hace referencia a la expresión “todo bicho de uña” se intenta recoger en ella lo más rastrero, la imagen de alguien a quien los calificativos negativos no alcanzan para describir su bajeza, su ruin calaña. Y aunque parece inusual conocer a alguien con todas esas infames particularidades, es posible y muchas veces, cómo conocen de su inmoralidad, tienen además la habilidad para ser seres camaleónicos, aparentando a ratos ser bondadosos, benefactores, clásica postura para arrimarse a quienes necesitan y chupar de cada quién. Es asqueante saber de alguien así, porque es infinita su desfachatez, es ilimitada su frescura al expresar temas que tanto daño le hacen a los venezolanos en la terrible situación de los últimos años en nuestro país.

Recientemente me han llegado algunos pronunciamientos de un personaje calcado de la descripción introductoria, el ex gobernador del estado Monagas, Luís Eduardo Martínez Hidalgo, quien ahora es diputado de la Asamblea Nacional. En sus resabiadas peroratas, defiende, para mostrarse ya abiertamente chavista, la trillada narrativa de los representantes del narcorégimen, argumentando que la crisis que vive el pueblo venezolano es culpa de las sanciones económicas.

Me siento en la obligación de responderle directamente, dado que también fui gobernador de nuestro amado estado y como venezolano que conoce las vicisitudes e infamia que vive mi gente. Luís Eduardo, es triste ver como, a tus casi 70 años, te prestas de la forma más vil y rastrera a defender lo indefendible, algo que solo se le ocurre a mentes enfermas, ligadas al terrorismo y al narcocomunismo. Eres un hombre solvente, sin necesidad económica, estudioso, y el hecho de que te hayas prestado a semejante barbaridad, sin importarte tu familia y condenarte al basurero de la historia, es imperdonable.

Te recuerdo que en el mes de octubre del año 1998 fuiste reelecto gobernador cuando me ganaste las elecciones por muy poco margen, en ese entonces yo tenía 33 años de edad y venía de ser alcalde. Chávez resultó electo en diciembre del mismo año y tú, por temor, pánico, miedo o culillo, por unas denuncias de enriquecimiento ilícito, por la compra de tu mansión en Florida, renunciaste mediante una carta desde los EE.UU en el mes de febrero, teniendo apenas cuatro (4) meses de haber sido reelecto; dejando abandonado a tu gente y también de haber traicionado a tu mentor y padre político, Luís Alfaro Ucero, cuándo apoyaste a Salas Romer. Si hay un ápice de dudas de lo que fuiste capaz de hacerle a Luis Alfaro, allí está un testigo de excepción, que fue tu segundo padre político, el también ex gobernador Guillermo Call, por esta y muchas razones te hizo la cruz por el resto de su vida.

También recuerdo que, siendo gobernador, te convertiste en compadre del presidente Caldera, sin importarte utilizar a tu hijo como moneda de cambio, a pesar de que Caldera ya era octogenario. Mostrando como acudes a estos extremos con tal de beneficiarte de las mieles del poder. También recuerdo que me visitaste en el año 2016 en Costa Rica, buscando mi apoyo como precandidato en las elecciones a la gobernación, pero, conociendo tus habilidades, no me dejé utilizar.

Ahora Luís Eduardo, esto de defender la narrativa de que Venezuela está arruinada por las sanciones, dándoles ideas , o haciendo propuestas de cobrar impuestos a los venezolanos que no estamos en el país, que muchos salieron dejando su casita cuidada por familiares, que vengas tú a querer terminar de arruinar lo que cada quien trabajó antes de dejar forzosamente el país es inaudito. Para refrescarte la memoria y desmontar ese falso discurso te recuerdo que las sanciones comenzaron a aplicarse en el año 2017 y ya el país estaba saqueado, arruinado, con una terrible escasez de alimentos, la inflación más grande del mundo, PDVSA arruinada, las cinco (5) refinerías en suelo patrio que permitían abastecer el mercado venezolano de combustible y se exportaba, ya estaban destruidas, hoy hay largas colas en las estaciones de servicios mendigando 30 litros de gasolina pero te aseguro que tú no haces cola y no dices nada de una de las mayores sinvergüenzuras que tiene el régimen enviando al gobierno chulo de los Castros en Cuba poca gasolina que se produce y los venezolanos perdiendo su vida en las colas. A quien crees que engañas con un falso nacionalismo, insultando a Donald Trump mientras los cubanos, la corrupción de Diosdado y la familia Maduro Flores y tantos otros desguazan el país, y no dices nada de las verdaderas causas de la desgracia de Venezuela. Cuándo llegó Chavez, hoy felizmente difunto, al poder, se producían 3.500.000 barriles diarios de petróleo, hoy sólo 700.000 mil.

Expropiaron o confiscaron más de 10.000 industrias de las 13.000 mil existentes, expropiaron 5 millones de hectáreas de tierras productivas, hoy abandonadas. El sistema eléctrico nacional destruído y casi toda la infraestructura en un 90 % entre ellas la hospitalaria y seguramente saldrás afirmando con tu cara de burro que todo eso sucedió en los últimos 5 años y es por culpa de las sanciones.

Desde la cárcel del exilio especulo que sin lugar a dudas tú ética y tu moral fueron hace años canjeadas por favores impropios, por estar cerca del poder a toda costa, para ser consecuente con tus bajezas, apoyarás la división, o sea, el candidato que NO sea electo por las primarias porque los narcobandoleros saben como te mueves y cuentan contigo para cualquier jugada en contra de Venezuela, no te gastes despejando dudas sobre tu integridad de ciudadano ilustre, muchos ya te conocemos y sabes que por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote.

Mis estimados lectores, la verdad sea dicha da pena ajena este tipo de personajes que rondan para ser adulón y aliado de los infames causantes de nuestro infortunio.

Lejos con esos especímenes, nuestra tarea es una sola: sacarlos del poder, cada quien haciendo fuerzas desde su trinchera, denunciando cada agresión, con constancia y sin pausa, mi atención y empuje siempre enfocado en hacer entender a quienes nos apoyan que esta gentuza solo podrá salir a la fuerza, lo ratificó y señaló cada semana con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com