Tensión en el Kremlin: Putin le da la espalda a su ministro de Defensa y el VIDEO estalla como la pólvora

El presidente ruso, Vladimir Putin, pareció dar la espalda de forma ostentosa a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en un momento incómodo que se hecho viral en todas las redes.

Por: Galaxia Militar

El lunes, ambos acudieron al hospital militar Vishnevsky de Moscú para entregar medallas a los soldados que habían resultado heridos en la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

El aparente desaire hacia Shoigu parecía ilustrar la frustración general de los rusos con el ejército del país y su actuación, o la falta de ella, en Ucrania.

Ante las cámaras del Kremlin, entraron en el hospital y, mientras Shoigu se colocaba a un lado de las tropas sentadas, el presidente fue estrechando la mano de cada uno de los soldados.

You don't have to be a body language expert to understand what Putin currently thinks about his Defence Minister Sergei Shoigu… ? pic.twitter.com/ZRfJaJDE1X

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) June 12, 2023