Prestamistas “gota a gota” en Perú la amenazaron con vender los órganos de sus hijos: “mandaremos venezolanos”

La red criminal del “gota a gota” ha entrampado a una madre de familia peruana que ahora vive una pesadilla y teme por la vida de sus hijos. Un informe periodístico informó sobre la situación aterradora que vive una mujer luego de solicitar un préstamo a través de uno de los aplicativos móviles con los que operan la banda criminal integrada por colombianos y venezolanos.

Según la ciudadana, quien prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, al verse con problemas económicos buscó una alternativa rápida y fácil para obtener un préstamo. Lo que en un principio parecía una solución se convirtió en una trampa mortal cuando comenzó a ser amenazada y extorsionada por la peligrosa red de criminales.

‘Alpacash’ es el nombre del aplicativo móvil que usó la madre de familia en busca de una ayuda financiera urgente. Según su confesión, obtuvo un préstamo de S/90 y poco tiempo después, la deuda inicial se multiplicó de manera exponencial, llegando a superar los S/5 mil. Cada vez que intentaba efectuar un pago, el saldo pendiente se incrementaba aún más, dejándola atrapada en un ciclo interminable de deuda.

“Busqué en la tienda Play Store y vi préstamos en línea. Primero lo descargué por curiosidad. Me dijeron que me iban a depositar S/500, de los cuales me dieron S/250. Los pagué, pero después me cobraban S/500 y me subieron a S/700 y luego S/800, como si no hubiera pagado. Ahora me están exigiendo algo de S/5 mil”, reveló la mujer.

Sin embargo, lo más preocupante estaba por llegar. La mujer comenzó a recibir amenazas y mensajes intimidantes de manera constante y diaria.

“Cada minuto llamaban mexicanos. Si yo no pagaba a la hora que ellos decían, me decían: ‘ya estamos pasando a la fase dos, vamos mandar motorizados colombianos o venezolanos’”, agregó.

Delincuentes del “gota a gota” amenazan con atentar contra sus hijos

Los criminales también la amenazaron con revelar su galería de fotografías y causar daño a su familia. “No te hagas la pen… y paga la plata que debes ya que si tú no lo haces me voy a cobrar con tu familia. ¿Te has preguntado si están bien? Recuerda que nos diste mucha información”, le dijeron.

La situación se volvió insostenible para la madre de familia cuando los estafadores involucraron a los menores hijos de la víctima. Según indicó, los delincuentes accedieron a su red de contactos y comenzaron a enviar mensajes y fotografías de los pequeños ofreciendo sus órganos y servicios sexuales. “Pongo a la venta este niño para poder pagar la plata que me prestaron”, se lee en uno de los mensajes.



