Tom Holland anunció su retiro temporal: sufrió un colapso por su último personaje

El actor británico aseguró que su papel en ‘The Crowded Room’, la miniserie para AppleTV, fue complejo y le permitió “explorar ciertas emociones como nunca antes lo había hecho”

Tom Holland sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retira de la actuación por un tiempo tras filmar ‘The Crowded Room’, la nueva serie de Apple TV+, donde tuvo participación como actor y productor.

En una reciente entrevista, el actor británico confesó que “hacer esta serie fue sin duda un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión”.

“Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, dijo para el medio internacional Extra.

Sin embargo, aunque lo cansó mucho mentalmente, esta producción lo ayudó a estar sobrio. Cabe recordar que Holland manifestó haber tenido problemas con el alcohol en el pasado.

“Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, señaló.

