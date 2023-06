The Legend of Zelda sería la próxima película animada de Nintendo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Todo parece indicar que The Legend of Zelda será la otra mega franquicia de Nintendo que será adaptada como una película animada, en conjunto con Universal Pictures. Y no debería extrañarnos, tras el increíble éxito en taquilla de la película de Super Mario Bros, la pregunta no es si habrá otra película animada en el futuro, sino más bien cuántas películas habrá.

Por: Gizmodo

Según el periodista especializado en cine Jeff Sneider, citando fuentes cercanas a Universal, Nintendo y los estudios están a punto de cerrar el acuerdo para llevar a Link, Zelda y Ganon (o quizás Ganondorf) a la gran pantalla. Así lo comentó en su podcast The Hot Mic:

“Me han dicho que Nintendo está cerrando un “acuerdo enorme” con la corporación Nintendo para The Legend of Zelda. Por lo tanto, Zelda parece que será la próxima gran franquicia de Illumination y Nintendo. Me han dicho que eso va a suceder, […] y será costosa”.

La película de Super Mario Bros recaudó en taquilla más de 1.313 millones de dólares, convirtiéndose en la película adaptación de un videojuego más exitosa en la historia, la tercera película animada más exitosa en la historia, y hasta ahora, la película más exitosa de 2023. La idea de que Nintendo y Universal Pictures continuarían trabajando en más películas no es nada descabellada ni inesperada.

