Orlando Vitto: La emboscada de la Cumbre de Brasil

Posteado en: Opinión

La recién finalizada cumbre de presidentes suramericanos realizada en Brasil, fue una emboscada en contra de la democracia, organizada muy bien por el foro de Sao Paulo, resultó ser un rotundo fracaso para sus organizadores, el presidente Lula metió un AUTOGOL.

El presidente Lula, anfitrión de este evento intentó lavar la cara de Maduro, al afirmar que sobre Venezuela se ha montado una narrativa , en otras palabras que en Venezuela, no hay ninguna crisis humanitaria ni se violan los derechos humanos, las reacciones ante tal desatino y exabrupto por parte del presidente Lula, no se hicieron esperar, allí mismo dos presidentes que no podían prestarse para convalidar y hacerse cómplices del descaro de Lula , reaccionaron con firmeza, el primero fue el joven presidente de Chile, Gabriel Boric también de izquierda pero que ha demostrado que no quiere enlodarse, convalidando la violación de los derechos humanos, y la corrupción que existe en Venezuela, contundentemente respondió a Lula, que lo de Venezuela no es una narrativa, que es una realidad y que los derechos humanos cuando son violados, hay que condenarlos, sin importar el signo ideológico, del gobierno que los viole.

El presidente de Uruguay Luis La Calle Pou, también reaccionó en forma airada, entre otras cosas afirmó ‘’no se puede tapar el sol con un dedo’’ también el ex presidente Felipe González condenó las infelices e interesadas afirmaciones de Lula cuando afirmó ‘’ estoy en contra de lo que no se puede blanquear Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad’’, en simultaneo el parlamentario Brasileño Ze Trovao envió una carta a la embajada de EEUU en Brasil pidiendo que procediera a la captura de Maduro; como tampoco se hizo esperar la reacción de EEUU a través del asesor de la administración Biden para Latinoamérica, Juan González condenó las afirmaciones de Lula al afirmar que ‘’ podemos tener un debate sobre las políticas de sanciones, sobre como promover el dialogo, pero tenemos que llamar las cosas como son’’ , Si a eso le sumamos las pancartas y los gritos de los parlamentarios de la oposición brasileña, de asesino y dictador, hay que concluir que la emboscada en contra de la democracia en Brasil, fue afortunadamente un fracaso, un AUTOGOL palabra que le quito prestada a la Internacionalista Beatriz de Majo.

Pareciera que el presidente Lula, vive en otro planeta, no se quiere enterar de la crisis humanitaria que padece Venezuela, donde a causa de ella, más de 7 millones de Venezolanos han emigrado del país, en las peores condiciones en su mayoría caminando centenares o miles de kilómetros con niños y mujeres, para Colombia, Ecuador, Perú Y Chile, atravesar la terrible selva de Darién, tampoco se quiere enterar, de que en Venezuela hay más de 284 presos políticos, donde existe la tortura de toda índole.

Tampoco se quiere enterar, de los estudiantes acribillados en las protestas del 2.014 y del 2.017, que comenzaron en el heroico estado Táchira y se extendieron a varios estados de Venezuela que no podemos olvidar, para nosotros los Venezolanos, esos asesinatos nos es prohibido olvidar, tampoco se pueden olvidar los fallecidos en custodia del régimen como el caso del militar Acosta Arévalo, quien murió a causa de las torturas, el concejal Alban, la masacre contra Oscar Perez y su grupo, como no se puede voltear la vista al ver a los más pobres comer de los camiones que transportan la basura, ver a Lula lavando la cara al dictador Maduro a los Venezolanos nos llena de enojo.

El autor de este autogol debe conocer muy bien de la investigación que adelanta la C.P.I. donde están consignadas y sustentadas más de 9000 denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y eso está en proceso esperando por la decisión ojalá sea tan rápido como lo fue en el caso del presidente Putin, tal cual como lo manifestó el ex presidente Iván Duque recientemente.

Hay que recordar que Lula fue condenado por decisión de un tribunal federal a cargo del juez Sergio Moro a nueve años de prisión de los cuales, cumplió 580 días en el caso de Lava Jato, el siempre insistió que era víctima de una persecución política, posteriormente en 1.919 el tribunal supremo federal de Brasil eliminó todos los cargos, lo que le permitió competir de nuevo por la presidencia y ganar de nuevo la elección.