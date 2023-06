Marelbys Meza explica por qué fue a Venezuela

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Estuve con los niños ese fin de semana. En ningún momento quiero que ese señor tenga problemas por mi culpa”, dijo Marelbys Meza. En medio de una gran tristeza, la mujer habló con SEMANA, tras la confirmación de que había sido chuzada por orden de la Policía.

Por semana.com

“Yo no tengo nada que esconder, él me llevó a trabajar… él me lleva porque él lleva a los niños. Era un puente. Hacia mucho no los veía. Él lleva a la señora. Me reencuentro con ella”, agrega sobre ese viaje.

Asegura que, en ese puente, ella le contó su “problema” y Benedetti le pregunta porqué se salió de la casa de Laura. Y comienzan a hablar del robo. “Ella me estaba llamando y me dice que usted estaba hablando con los medios”, le dijo supuestamente Benedetti. Y Marelbys dice que ella le contestó que era al contrario, los medios lo estaban buscando a ella.

La tesis de que Benedetti la está instrumentalizando le parece ofensiva. “Yo soy una mujer de 51 años, una persona libre… estaba cansada”, aseguró.