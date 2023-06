“Si la AN 2015 se debilita, el Capa se debilita”: Yon Goicoechea sobre protección de activos venezolanos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Yon Goicoechea, a través de una rueda de prensa fijó posición en relación a la protección de los activos venezolanos.

lapatilla.com

Esto se da luego que se conociera la propuesta del partido político Primero Justicia (PJ) de un “cierre técnico” de la legítima AN de 2015.

“Quisiéramos mostrar el rechazo a la limitación del presupuesto para las auditorías externas, para la unidad de control y cumplimiento que previamente expliqué en los temas de la comunicación americana y para el personal técnico financiero que hace vida en el campo. Allí están contadores, abogados externos, entre otros, profesionales que han venido prestando servicios de forma muy eficiente durante varios años”, esto sobre los miembros del Consejo de Administración y Protección de Activos (Capa), designada por la AN de 2015.

Pidió además, “prudencia” a un candidato a las primarias opositoras “que han querido involucrarse en el tema Citgo como parte de su campaña presidencial. Este es un activo de los venezolanos y debe tratarse como lo que es una causa del estado”.

Goicoechea detalló que también rechaza que se promueva un cambio en el tono de la comunidad internacional ante Maduro.

“Hemos visto diferentes dirigentes en los últimos días refiriéndose en instancias internacionales a un necesario cambio de tono y a una moderación del tono en torno a la dictadura de Maduro (…) contrariamente a esto, lo que nos corresponde a los venezolanos es aumentar la presión y aumentar la denuncia porque Nicolás Maduro es un violador de derechos humanos y un criminal de deshumanidad”, comentó.

Al ser preguntado si PJ, podría tomar la decisión en la AN de un cierre técnico sin consultar a las demás fracciones políticas, destacó que no sería posible.

“No, ningún partido puede tomar la decisión de forma unánime, por eso me llama la atención que se diga que (PJ) decidió cómo usar recursos públicos. Me parece que esto es como lo que ha hecho el chavismo de confundir el partido con el Estado”, acotó.

Explicó además que si la AN 2015 se debilita, también estaría mermando el funcionamiento del (Capa)

“Nosotros no somos autónomos, nosotros no podemos hacer una función sin tener una legitimidad democrática (…) no se puede mantener la protección de los activos si no tiene a quien mantenerse. O sea, se irán sancionados y por supuesto en el caso de Citgo, se irán a los acreedores. No hay nadie que vaya a defenderlo en ese sentido”, dijo.