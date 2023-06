Sergio Busquets quiere ser entrenador: Lo voy a intentar, me siento capacitado

Posteado en: Deportes, Titulares

Tras quince temporadas en las que ha ganado 32 títulos, el capitán del Barcelona, Sergio Busquets, apuesta por una última aventura en el extranjero antes de colgar las botas.

En una entrevista con EFE, ‘Busi’ repasa su carrera como azulgrana y adelanta que, tras su retirada, le gustaría formarse como entrenador e iniciar una nueva etapa en los banquillos.

SU DESPEDIDA EN EL SPOTIFY CAMP NOU

“Mucha gente me ha dicho que no parecía muy emocionado, pero un poco emocionado sí que estaba. No hasta el punto de llorar mucho, pero alguna lágrima se me escapó. Lo que pasa que, a nivel de emociones, estás mucho más feliz, pleno, disfrutando del momento y orgulloso que no apenado, triste o emocionado”.

SU CARÁCTER TRANQUILO

“Seguro que viene de familia, aunque más de mi madre, que es más tranquila que mi padre. Quizás los primeros años era un poco más nervioso, más rebelde dentro de la tranquilidad, pero luego con los años me he ido tranquilizando más. He ido ganando en experiencia y también, al ser papá y tener una estabilidad, te calma un poquito”.

SUS ENTRENADORES EN EL BARÇA

“De todos he aprendido mucho y todos me han respetado mucho y me han dado mucha confianza. Estoy muy agradecido”.

“Pep (Guardiola) fue el primero, ya lo tuve un año en el filial y fue el que me dio la oportunidad de empezar todo esto y de vivir los primeros años de mi carrera, que yo creo que fueron los más espectaculares de la historia del club, por todo lo que conseguimos y de la manera en la que lo hicimos”.

“También aprendí de Tito (Vilanova), que estaba en el ‘staff’ de Pep y continuó con esa idea aunque, por desgracia, no pudo estar mucho más tiempo”.

“De Luis Enrique, que también lo tuve en la selección y que es un crack. Un tío que sabe transmitir, muy natural, y tiene las ideas muy claras”.

“El del Tata (Martino) era un fútbol diferente, pero él estaba muy comprometido, siempre con ganas de hacer cosas nuevas, de intentar tener el balón y aplicarse en aprender los métodos a los que estábamos acostumbrados aquí, en el Barça”.

“Valverde era un tío muy natural, muy sensato, muy honesto que siempre gestionó muy bien el vestuario”.

“Quique (Setién) era un enamorado del Barça, con un idea muy guardiolista y muy exigente. Lo que pasa que ahí estábamos en una situación un poco complicada”.

“Koeman apostó por lo jóvenes y era un entrenador muy sincero y también con las ideas muy claras, aunque le tocó vivir una situación difícil también”.

“Y Xavi ha sido un poco la luz. Con él, el club también ha mejorado en todos los sentidos, porque se ha podido fichar. Tiene una idea muy clara del estilo Barça, que es el juego de posición. Venía de ser mi compañero en el vestuario, pero los dos lo tuvimos claro desde el primer día que llevaríamos nuestra relación desde el respeto y la posición que le tocaba a cada uno. Yo creo que hemos sido personas inteligentes y adultas y nos lo hemos puesto muy fácil ambos”.

“Me han hecho sentir muy importante, pero por encima de cualquier jugador está el club y la idea. Son muchos años con un mismo jugador con unas condiciones muy marcadas en un puesto muy importante, pero no hay que buscar un nuevo Busquets sino un jugador con otras características y, a partir de ahí, intentar engancharlo al estilo”.

SU DECISIÓN DE DEJAR EL BARÇA

“No ha sido una decisión fácil, porque estaba en el club de mi vida, en mi casa, con mi familia, con todo lo que necesitaba. Pero creo que era el momento, porque me voy como quiero, siendo un jugador importante, capitán y ganando títulos”.

“A nivel mental, estar quince años en un club como el Barça no es fácil. Y también nos apetecía vivir una experiencia familiar fuera, en el extranjero, diferente”.

VOLVER A JUGAR CON MESSI y JORDI ALBA

“Tengo varias propuestas y me gustaría decidirlo en tres semanas como muy tarde. Se han dicho muchas cosas, y entiendo que da morbo. Pero la realidad es que cada uno va a decidir su futuro en función de lo que sea mejor para él y su familia”.

“A día de hoy, Jordi ha dejado el Barça, yo también y todavía no se sabe si Leo va a renovar, así que estamos libres, pero yo lo veo difícil. No sé si Leo va a volver aquí o se va a ir a otro lado. Pero yo creo es difícil juntar a tres jugadores, en cualquier lado”.

SU RELEVO EN EL PIVOTE DEFENSIVO

“Rodrigo, para mí, es ahora el mejor en su posición. Aparte está en un equipo como el City, que es muy dominante y que tiene grandes jugadores y un gran entrenador, y tiene todo para seguir mejorando.”

“Después de Rodri, Zubimendi es de los que mejor se puede adaptar, porque ya ha jugado, en las categorías inferiores de la selección y en la Real Sociedad, a un fútbol parecido al nuestro”.

“Y Kimmich es el que me parece más diferente de todos los que han salido, porque es un jugador que se ha reconvertido a esa posición”.

“Y luego está la opción de Nico (González), que lo tenemos cedido, que ha salido de la casa y yo creo que tiene condiciones. Seguro que esta cesión (al Valencia) le habrá servido para ser mejor jugador y ganar un poco de experiencia. Y yo creo que se le debe dar la oportunidad, a parte de ser la opción más barata”.

SU FUTURO EN LOS BANQUILLOS

“Jugar en una posición que requiere un poco saber manejar el equipo, ha hecho que me fuera influyendo y que me fuera interesando ser entrenador. El preparar las cosas, tenerlo todo controlado. Me voy a sacar el carné de entrenador cuando dejé el fútbol y, a partir de ahí, creo que lo voy a intentar. Creo que tengo condiciones, que estoy capacitado”.

SU AUSENCIA EN LAS LISTAS DE LOS PREMIOS INDIVIDUALES

“El reconocimiento de la gente siempre lo he tenido y he preferido disfrutar jugando y ganar títulos con mi equipo, pero a nadie le disgusta que le reconozcan su trabajo y le den un premio de estos”.

“Creo que no lo he tenido por dos cosas. La primera, porque hay buenos jugadores y, cuando haces un equipo de once, en el centro del campo nunca está el medio defensivo. Y segundo, que estos premios también tiene un componente mediático, de fenómeno fan, y yo en eso estoy atrás de todo”.

LO QUE LE HA DADO EL FÚTBOL

“El fútbol me ha dado muchas alegrías, muchos amigos y momentos únicos. Siempre he soñado con poder ser futbolista porque era mi pasión desde pequeño, lo que he vivido en casa, en la familia, y lo que luego hacía con mis amigos”.

“Me ha dado una vida muy plena, en el sentido de que he conseguido todo lo que me he propuesto, incluso mucho más. Y, sobre todo, el reconocimiento y el trato humano con todas las personas que he conocido”.

“Mi padre siempre nos decía: ‘podéis ser lo que queráis menos porteros, que se sufre mucho’. Desde pequeño siempre tuve claro que no quería ser portero, que quería ser jugador y marcar goles. Bueno, lo de goles, ahora ya no tanto (risas)”.

SU CONSEJO A LOS JÓVENES QUE JUEGAN EN EL BARÇA

“Les diría que son unos privilegiados, que valoren dónde están. Que sobre todo lo sientan y den el máximo. Y al final luego todo depende de que ellos quieran estar aquí. Si hacen una piña dentro del vestuario, no hay mejor club que este para estar y para ganar”.

CÓMO LE RECORDARÁ EL BARCELONISMO

“Creo que la gente me va a recordar como un jugador de equipo que ha intentado hacer mejores a sus compañeros, que lo ha dado todo por el club, al que no se le puede reprochar nada y que siempre ha estado en los buenos y malos momentos”.

