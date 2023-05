Así intentan huir los civiles rusos tras los últimos ataques en Belgorod (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las autoridades rusas impusieron hoy el régimen antiterrorista en la región de Bélgorod, limítrofe con Ucrania, después de la incursión de un grupo de saboteadores enemigos, de la que se desvinculó Kiev.

La medida incluye restricciones provisionales a la libre circulación de personas con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la región, según explicó en Telegram su gobernador, Viacheslav Gladkov.

Entre otras medidas, se suspenderán las actividades industriales que requieran el uso de explosivos y sustancias radiactivas, químicas y biológicas, precisó.

“En el territorio del distrito de Graivoron entró un grupo de saboteadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La Fuerzas Armadas de Rusia junto con la Guardia Fronteriza y el FSB (antiguo KGB) adoptan las medidas necesarias para liquidar al enemigo”, aseguró.

Al menos ocho personas resultaron heridas en dicho distrito a consecuencia de la explosión de una mina y los disparos efectuados contra varias localidades de Graivoron.

“La situación en Graivoron sigue siento tensa (…) La mayoría de la población ha abandonado la zona. Al que no tiene posibilidad de hacerlo, le ayudamos con el transporte”, explicó el gobernador.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que el presidente ruso, Vladímir Putin, fue informado de la incursión enemiga.

“Entendemos perfectamente que el objetivo de estas acciones de sabotaje es distraer la atención del frente de Bajmut y minimizar el efecto político de la pérdida de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) por parte ucraniana”, dijo Peskov, citado por la agencia oficial rusa TASS.

Un representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania aseguró a la prensa que detrás de esos ataques están dos grupos de voluntarios rusos que combaten contra el Kremlin: el Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia.

El objetivo principal de esas incursiones sería crear una “zona de seguridad” que proteja a los civiles ucranianos de los bombardeos rusos.

Uno de esos grupos de voluntarios pidió a la población de Bélgorod y de otras regiones rusas fronterizas con Ucrania que “permanezcan en sus casas, no presenten resistencia y no se asusten”.

“No somos vuestros enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, nosotros no hacemos daño a los civiles y no los utilizamos para nuestros fines”, dice el mensaje publicado en Telegram por la llamada “Legión Libertad para Rusia”, cuyo canal tiene cerca de 160.000 seguidores en esa red social.

Mientras, la Presidencia ucraniana se desvinculó de la incursión en territorio del país vecino.

“Ucrania sigue con interés los acontecimientos en la región rusa de Bélgorod y estudia una situación con la que no tenemos relación directa. Como es sabido, los tanques se venden en cualquier mercado militar ruso. Al fin y al cabo, las unidades de partisanos están integradas por ciudadanos rusos”, comentó en Twitter el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podolyak.

Major Traffic Jam on the Highway between the Settlements near the Ukrainian Border and the City of Belgorod as Russian Civilians attempt to flee from the Fighting. pic.twitter.com/LLNy7FoD0V

— OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2023