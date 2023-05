Exmercenario ruso que acusó al grupo Wagner de crímenes de guerra quiere volver a Moscú

El exmercenario del Grupo Wagner Andréi Medvédev, que huyó en enero pasado a Noruega y acusó a la formación paramilitar rusa de crímenes de guerra en Ucrania, ha expresado su intención de regresar a Rusia pese al riesgo que corre.

“He decidido que estoy listo para volver a Rusia. Me dirigí a la embajada rusa en Oslo para pedir ayuda, para facilitar mi regreso”, afirmó en un video publicado en su canal de YouTube.

Según el exmercenario, en la legación diplomática rusa le entregaron una serie de documentos para confirmar su identidad y llevar a cabo los trámites de retorno.

“Es una decisión que tomé personalmente, aunque hubo factores externos. En general ocurren muchas cosas extrañas, me siento como un niño metido en un gran juego de tíos mayores. No quiero ser partícipe de esto, no quiero dar testimonios en contra de nada”, afirmó.

Medvédev añadió: “tenía la esperanza de que aquí (en Noruega) se arreglaría mi vida, tendría silencio y tranquilidad, y me alejaría de toda esa política y del ejército, pero no pude manejarlo”.

“Veremos qué pasará en Rusia. Si me matan, ok. Si no lo hacen, muchas gracias. Si me dejan vivo, más gracias aún”, concluyó.

El exmercenario dejó las posiciones de combate inmediatamente después del final del contrato de cuatro meses firmado el 6 de julio de 2022 y huyó de Rusia en enero pasado.

Tras llegar a Noruega, hizo declaraciones a la organización rusa Gulagu.net, que denuncia las violaciones de derechos humanos en las prisiones rusas, con el fin de exponer al fundador del grupo de mercenarios, Yevgueni Prigozhin.

El exwagnerita acusó al grupo paramilitar de utilizar a sus integrantes como “carne de cañón” y asesinar a quienes se niegan a combatir delate de sus compañeros.

EFE