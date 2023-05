La actitud de Meghan cuando empezó a salir con Harry que la alejó de una de sus amigas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A pesar de sus esfuerzos por alejarse del ojo público, Meghan Markle continúa dando mucho de qué hablar. Millie Mackintosh, quien se hizo famosa por ser parte del reality show Made in Chelsea, fue una amiga muy cercana de Markle desde 2015, cuando se conocieron durante la inauguración de un hotel en Estambul, sin embargo, en el más reciente episodio de su podcast Mumlemmas & More with Millie & Charlie, Mackintosh aseguró que cuando Meghan comenzó su relación con el príncipe Harry, la mandó “a la mi….”.

Por Infobae

“Nunca volví a saber de ella y nunca volví a mandarle un mensaje porque sentí que me había mandado a la mi*rda básicamente en ese mensaje. Meghan Markle me ghosteo, nena”, explicó Millie en su podcast. Según la ex-participante de Made in Chelsea, Meghan se encontraba en un punto complicado en el momento que su amistad se fracturó. Si bien, Meghan ya tenía experiencia con los medios al haber desarrollado una carrera actoral desde 2007, lo que comenzó a vivir por su relación con Harry fue mucho más abrumador, por lo que Mackintosh trató de brindarle apoyo sin mucho éxito.

“Sé lo que es tener mucha atención mediática. Puede ser realmente abrumador y desagradable, así que le envié un mensaje y le dije: ‘Hola, espero que estés bien. Pienso en ti’”. Mackintosh confesó que el mensaje con el que Meghan respondió, fue “muy diferente a todas las conversaciones que habían tenido antes”, tomándolo como un ultimátum a su relación.

“Lo que leí de ese mensaje fue que tal vez necesitaba un poco de espacio. Quizá necesitaba calmarse, estaba enfadada, quizá estaba bajo mucha presión… Así que no volví a enviarle un mensaje… Pero esperaba que siguiéramos en contacto”.

Aún no es muy clara la razón por la que Meghan habría tenido esta actitud con Millie, pero esta teorizó que se trató de una estrategia para “cuidar su imagen”, pues la idea de que un miembro de la familia real se codeara con la celebridad de un reality show no era muy bien visto.

