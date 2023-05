¡Increíble! Para el presidente de Hidrofalcón es “ideal” que a la gente le llegue agua por tubería cada 15 días

“Es ideal un ciclo de agua cada 15 días, ese es el sueño de Paraguaná desde hace 30 años y no lo hemos logrado”, fueron las palabras de Alí Cardenal, presidente de Hidrofalcón, en un programa radial donde fue invitado este lunes 8 de mayo en Punto Fijo, estado Falcón.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Las comunidades de Paraguaná cumplieron entre uno y dos meses sin agua por tuberías, lo que ha desatado el descontento ante las funciones de Cardenal, quien tiene unos 50 días al mando de la Hidrológica Falconiana Los Médanos (Hidrofalcón).

Estas últimas semanas se han acentuado las protestas ante la falta de agua por tuberías. Este domingo 7 de mayo, en horas de la tarde, los habitantes de Puerta Maraven en el municipio Carirubana, se concentraron en los siete tanques para exigir el suministro que no se cumplía desde hace 60 días.

“No hay almacenamiento que aguante eso. El ciclo había mejorado a cada 15 días, pero volvimos a los días duros cuando pasábamos hasta tres o cuatro meses sin agua. Así no podemos vivir”, dijo Omar Díaz, habitante de la comunidad.

La protesta fue disuelta cuando llegaron funcionarios de la Hidrológica y la policía a comprometerse que desde la misma noche del domingo 7 de mayo llegaría el agua, pero hasta la publicación de esta información muchos sectores de Puerta Maraven no habían recibido el líquido por tuberías.

El presidente de la Hidrológica reconoció, además, que del agua que entra a la Península de Paraguaná, envían al Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) para la operatividad de este, aunque no detalló la cantidad de litros de agua potable que se usa para enfriar las plantas, lo que en el pasado no era necesario, pues las refinerías Amuay y Cardón tenían plantas desalinizadoras para atender esta eventualidad. Además, proporcionaban agua a las comunidades petroleras adyacentes a las refinerías.

Sin embargo, en Judibana, que forma parte del parque petrolero, también protestaron este lunes 8 de mayo al cumplir 31 días sin agua potable. Anteriormente, los habitantes de Judibana recibían agua potable desde la refinería, pero ante la escasez del recurso hídrico en la empresa, solo abastecen a Campo Médico, donde residen los trabajadores fijos de la estatal petrolera.

La Comunidad Cardón, que también forma parte del parque petrolero pero de la refinería Cardón, también tiene más de un mes sin agua. Ante esta situación, Cardenal dijo que tendrán una reunión con Pdvsa para que las comunidades petroleras sean nuevamente agregadas al sistema de distribución de la empresa.

Hildemaro Valles, habitante de Judibana, detalló que más del 70% de los habitantes de la comunidad son de la tercera edad, que viven con una pensión que no les alcanza para comprar agua a los camiones cisternas.

Aseveró que la antigua directiva de la empresa hidrológica constató que no cuentan con almacenamiento mayor a 10 días, por lo que se comprometieron a llevarles agua a través de camiones cisternas semanalmente, pero nunca cumplieron, y los enviaban cada 15 días.

El último suministro de agua potable que tuvieron fue hace 31 días y solo duró 24 horas, lo que es insuficiente para que llegue a todas las casas, se hagan todos los quehaceres y también se almacene.

Hasta 25 años sin agua por tuberías

Alí Cardenal, presidente de Hidrofalcón, explicó que las llamadas “rutas del silencio” son comunidades del municipio Falcón que tienen hasta 25 años sin agua potable, porque no había ramales ni ninguna tubería. Dijo que estos sectores se atienden con camiones cisternas en forma semanal a través de la Guardia del Pueblo.

Pero el alcalde opositor del municipio Falcón, Harold Dávila, discrepó del presidente de la hidrológica. Informó que los servicios de agua potable y eléctricos son los más preocupantes de la jurisdicción, ya que están olvidados y las comunidades han tomado agua de pozo ante la falta del importante líquido.

“La situación del agua es denigrante, continuamos igualitos. Han hablado de mejoras a las estaciones de bombeo, pero sin agua no funcionan. Anuncian un cronograma que no se cumple. En El Vínculo, la gente toma agua salobre, buscan agua en pozos, porque nunca tienen agua por parte de Hidrofalcón. Hemos hecho reuniones e invitamos a Hidrofalcón, pero no asisten”.

En cuanto al servicio eléctrico está de mal en peor: se prometió el cambio de la línea 115 en tres semanas, pero no han visto mejoras. Los pueblos pasan hasta tres días sin luz, no hay información y tampoco cambios. Si en el lapso cuando falla la energía eléctrica, llega el agua por tuberías, también se pierde este servicio, porque no pueden conectar las bombas para abastecerse.

Lamentó que el gobierno regional y las instituciones públicas trabajen aislados de las autoridades municipales, porque la gente eligió una opción diferente. “He visto con tristeza y preocupación cómo poco a poco ha ido cayendo la sinergia entre el gobierno regional y municipal. Los gobiernos que trabajan por separado, no avanzan”, dijo.