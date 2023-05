Las cinco novedades de Zelda: Tears of the Kingdom, el juego más esperado del año

Posteado en: Tecnología, Titulares

Los fanáticos de Nintendo han estado esperando, desde 2019, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, cuando se hizo su anuncio. El motivo de su anhelado lanzamiento es que es la secuela de Breath of the Wild, catalogado como uno de los mejores de la historia, porque cambió muchos elementos del gaming moderno, introduciendo nuevas ideas y conceptos.

Por Infobae

La vara para este nuevo título está muy alta, por eso los desarrolladores han hecho hincapié en mostrar las novedades que marcarán la diferencia frente a su antecesor, con nuevas mecánicas y un mapa mucho más grande, que ahora se extiende de forma vertical.

Nuevas habilidades

Uno de los puntos que diferenciales en Breath of the Wild fueron las habilidades que obtenía Link para interactuar con los objetos y el entorno. Un catálogo de opciones que ahora se amplía con cuatro alternativas más:

– Combinación: permitirá unir dos objetos para crear armas, escudos y flechas más potentes.

– Ultramano: con este poder el jugador podrá unificar objetos para crear medios de transporte o estructuras.

– Retroceso: rebobinar el tiempo para regresar los movimientos de un objeto.

– Infiltración: servirá para traspasar muros y salir de cuevas o subir a plataformas altas.

Islas flotantes

Esta es una de las maneras con las que Nintendo amplió el mapa del juego. Ahora el jugador se encontrará islas flotantes que estarán en el cielo, adonde podrá llegar de diferentes maneras y allí encontrará objetos, enemigos y otros elementos que hacen parte de la historia.

Estos espacios esconden secretos, por lo que habrá más misiones por resolver y personajes por conocer.

Cambios en los santuarios

Estos espacios eran fundamentales en Breath of the Wild, porque allí se obtenían recursos únicos y se resolvían puzzles que ayudaban a avanzar en el juego. En los tráileres no se ha dado mucha relevancia a los santuarios, por lo que no está claro cómo van a estar presentes.

Aunque en uno de los videos revelados, sí se ve a Link bajar a una cueva a través de obstáculos láser, lo que da a entender que los santuarios serán espacios más grandes y con diferentes desafíos.

Link no peleará solo

Al ser una secuela directa de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom usará a los descendientes de los jefes de los clanes de Hyrule, el territorio donde se desarrolla el juego, para acompañar a Link.

No está claro si estos personajes van a estar presentes en una misión o en varios puntos de la experiencia. Pero en los videos previos al lanzamiento quedó claro que lo ayudarán a pelear contra la amenaza de Ganondorf.

Nuevos personajes y enemigos

La mitología de The Legend of Zelda es muy amplia, por lo que esta entrega contará con nuevos personajes y otros que regresa. El primer ejemplo es Ganondorf, el villano del juego, que retorna y tiene un vínculo directo con la Luna Carmesí, que es el fenómeno natural que revive a los enemigos.

En los tráileres también vimos a un dinosaurio con cicatrices, que podría ser un jefe secundario, y a una mujer de cabello naranja, que sería Hylia, la primer miembro de la familia real de Hyrule.

Además, aparecen otros enemigos como un monstruo hecho con bloques de piedra y a Red Death, uno de los rivales míticos de la saga.