La sombra de la reina de corazones: el recuerdo de Diana abrumó durante la coronación de Carlos III y Camila

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)



“Carlos no cuenta con el mismo carisma de Isabel II”, señala Arlene Ramírez Uresti, académica de la Universidad Iberoaméricana y especialista en política internacional.

Por Expansion.

Uno de los factores que ha hecho que el cariño de los británicos por Carlos III no sea tan profundo es el matrimonio y posterior divorcio del rey con Diana Spencer, una de las figuras más queridas por los británicos, incluso ahora.

Casi 26 años después de la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París y más de 27 años luego del divorcio de los entonces príncipes herederos al trono de Reino Unido, el fantasma de esta relación fallida persigue al monarca y a su actual esposa, Camila, quien será coronada como reina consorte en la ceremonia del sábado.

Aqui, ninguém esqueceu, a Rainha do Coração do Povo é Princesa Diana. pic.twitter.com/wtSCcttwf4

Happy birthday to HRH Prince Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Precious grandson of Princess Diana;

Son of Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex.

Grandson of Doria.

May you always be loved and blessed.?

???????#PrinceArchie4#HappyBirthdayPrinceArchie pic.twitter.com/izyrTvwhdV

— Daisy Hart ('Royal Expert'!) (@HartDaisy1) May 6, 2023