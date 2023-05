Kevin Costner se divorcia de su esposa tras 18 años en pareja

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor de 68 años y Christine Baumgartner, de 49, buscarán la custodia compartida de sus tres hijos. Se casaron en 2004 tras un reencuentro en un restaurante.

Kevin Costner y su ahora ex pareja Christine Baumgartner firmarán el divorcio después de 18 años de matrimonio.

Fue Baumgartner quien interpuso la disolución del vínculo y además pidió la custodia compartida de los tres hijos que tuvieron durante su matrimonio: Cayden de 15 años, Hayes de 14 y Grace de 12. De acuerdo al portal TMZ, Baumgartner no solicitó apoyo económico de parte del actor ya que ambos habían firmado un acuerdo prenupcial.

Se dio a conocer que Christine citó diferencias irreconciliables con Costner y ante esto, se dio la separación de la pareja que se mantenía como uno de los romances más sólidos de Hollywood; fue en septiembre de 2004 cuando la pareja contrajo nupcias luego de haberse conocido en un curso de golf, rencontrarse en un restaurante y así, dio inició una relación que culminó en una boda realizada en Aspen, Colorado.

Christine Baumgartner por su parte es diseñadora de moda, especializándose en bolsos además de haber tenido una breve carrera en el modelaje.

Kevin Costner y Christine Baumgartner estuvieron casados por casi 19 años, contrayendo matrimonio en 2004. (REUTERS/Eric Gaillard

Costner también pidió custodia compartida

El protagonista de El Guardaespaldas respondió a la querella de su ex pareja y solicitó también la custodia compartida de sus tres hijos menores de edad.

Representantes de Costner aseveraron que fueron “situaciones fuera del control de Kevin las que llevaron a la disolución del matrimonio.” Aunque la pareja se casó en 2004, desde 1999 mantuvieron una relación sentimental que retomaron tras encontrarse en un restaurante poco después de la separación de Costner de Bridget Rooney, con quien tuvo un hijo.

De un matrimonio previo con Cindy Silva de entre 1978 hasta 1994, el actor de 68 años tuvo tres hijos más: Annie, Lily y Joe.

Portavoces del actor pidieron también respeto a la privacidad del artista así como a su ex pareja e hijos.

Kevin Costner and wife Christine Baumgartner pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Hasta noviembre de 2022, Costner realizó amables declaraciones sobre su ahora ex pareja, destacando la labor que la diseñadora mantenía en su hogar para “hacer las cosas más sencillas”, además recordó cuando Baumgartner puso un ultimátum en su relación y el actor dijo: “Llegó ese punto donde pensé que tal vez no iríamos más lejos pero entonces decidí que no la perdería debido a mis miedos.”

Anuncio de divorcio se da en medio de controversia de Kevin Costner en “Yellowstone”

Es Yellowstone la serie donde actualmente el actor protagoniza y que en días recientes se vio envuelta en controversia cuando él, el creador de la misma y otros personajes clave del programa no acudieron a PaleyFest, un evento de interacción con fans que se realizó en Los Angeles, California y siendo los grandes ausentes los estelares Kelly Reilly y Kevin Costner, así como el creador del programa Taylor Sheridan.

Fue en febrero de 2023 cuando se especuló que, tras cinco temporadas, Costner dejaría Yellowstone. No obstante, Keith Cox, ejecutivo de Paramount señaló que estaba seguro de que el protagonista continuaría en la serie de corte western al menos por el resto de la segunda parte de la quinta temporada, esto pese a reportes que aseveraron Costner abandonaría el show para integrarse a la producción de Horizon, cinta también del género western.

Pese a estas aclaraciones, fans que esperaban encontrarse con estrellas estelares del programa optaron por abandonar el Teatro Dolby, además de pedir el reembolso de las entradas que tuvieron un costo de $85 dólares.

Costner se vió envuelto en controversia tras asegurarse que dejaría la serie “Yellowstone” para unirse a una nueva producción también de corte western (REUTERS/Todd Korol)

Estrenada en junio de 2018, la serie sigue los pasos de la familia Dutton, encabezada por John Dutton III, personaje interpretado por Kevin Costner y que a inicios de 2023 otorgó al actor un Globo de Oro por su interpretación en el programa.