El momento en que Erdogan abandonó una entrevista en vivo y fue retirado por problemas de salud

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, canceló su programa electoral de los últimos dos días por razones de salud, tras interrumpir, de forma inesperada y breve, una entrevista televisada en directo.

Por infobae.com

El dominante líder turco, de 69 años de edad, ha estado de baja desde que se sintió mal mientras realizaba una entrevista televisiva en directo el martes por la noche, en uno de los momentos más vulnerables de sus dos décadas de gobierno.

Erdogan había estado haciendo campaña incansablemente para conseguir una de sus típicas victorias por la mínima en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 14 de mayo.

Sin embargo, durante la entrevista se mostró decaído y la interrumpió en mitad de una pregunta a los 10 minutos de empezar.

La cámara tembló y la pantalla se quedó en blanco antes de ir a una pausa publicitaria. Antes del breve corte de la emisión, los espectadores oyeron cómo personas que estaban en el entorno del mandatario exclamaban “¡Oh, no!”.

Erdogan volvió unos 15 minutos después y se disculpó por haberse puesto enfermo.

Dijo que había contraído una “gripe estomacal” mientras viajaba entre cinco ciudades para dar mítines de campaña y presentar proyectos públicos el lunes y el martes.

La ministra de Sanidad, Derya Yanik, declaró el jueves a la televisión turca que Erdogan se estaba recuperando.

“No hay nada de qué preocuparse. Está bien”, declaró. “Reanudará su intenso programa mañana, creo”.

During an interview with the Ülke TV channel, #Turkish President #Erdogan suddenly became ill, he began to faint. The interview was interrupted, the camera showed the editor-in-chief of Ülke TV, Hassan Ozturk, who tried to get up from his chair with the words "Advertising!". 1/2 pic.twitter.com/72VohQ7uUQ

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) April 26, 2023