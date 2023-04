Gerardo Blyde asegura que la cumbre de Bogotá “fue un espaldarazo a la necesidad de retomar la negociación en México”

Posteado en: Actualidad, Política

El Coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación en México, Gerardo Blyde, aseguró que a Maduro no le fue muy bien en el encuentro en Bogotá y enumeró tres motivos para llegar a esa conclusión.

“En primer lugar debemos destacar que esta Conferencia permitió poner a Venezuela nuevamente en el ojo de la Comunidad Internacional. Pero además los 20 países consensuadamente hablaron de la necesidad no sólo de establecer un cronograma electoral sino que éste debe permitir a los venezolanos tener elecciones libres, transparentes, con plenas garantías para todos y que además debe contener en su realización todas las observaciones de la Misión de la Observación Electoral de la Unión Europea”, punto que explicó fue incluido en la comunicación entregada por la Delegación en el encuentro con el Presidente Petro y el canciller Leyva el sábado pasado.

“Los 20 países además plantearon que el levantamiento de sanciones debe hacerse de forma progresiva y con base en los avances democráticos que se vayan logrando. No tuvo cabida la posición maximalista propuesta por Maduro del levantamiento inmediato de estas medidas sancionatorias”, agregó.

En tercer lugar, aplaudió que en este documento final de la Conferencia Internacional los países agregaran el llamado de la Delegación de la Plataforma Unitaria de “exhortar a regresar al proceso de negociación en México, como una herramienta para avanzar en las soluciones para todos los venezolanos”, aseguró Blyde.

Blyde aseguró que quedaron cosas por fuera de las solicitadas por la Delegación en el documento entregado en Bogotá y leído por el canciller Leyva en la Conferencia, “como la libertad presos políticos, respeto a los derechos humanos y la posibilidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país para que haya justicia y convivencia democrática con reglas claras, o la solicitud que hizo Petro de que Venezuela regresara al Sistema Interamericano y a la Organización de Estados Americanos,; sin embargo en la Delegación no tenemos nada que objetar de lo que quedó plasmado en la declaración”

A su juicio lo que falta para avanzar es verdadera voluntad de negociar por parte de Nicolás Maduro. “No es enviando mensajes maximalistas públicos a mi o a la delegación que los problemas de los venezolanos se van a solucionar sino trabajando como hormiguitas en una mesa de trabajo en el marco del proceso de negociación para darle viabilidad a las soluciones que están esperando los venezolanos.

Blyde criticó “que el pueblo venezolano haya perdido 6 meses por la irresponsabilidad de Maduro. Tú sabes todo lo que podríamos haber logrado en favor de los venezolanos y de la economía venezolana en este tiempo si no se hubieran parado de la mesa, posiblemente se tendrían los recursos para enfrentar la exigencias salariales que hoy no pueden resolverse. Tenemos la obligación de lograr acuerdos y no hay mucho tiempo para ello. Si no nos sentamos ya, se corre el riesgo de que las elecciones de 2024 no cumplan con las condiciones y transparencia y sean deslegitimadas incluso por los aliados de Maduro y eso nos perjudicará a todos los venezolanos por igual”, culminó.

