El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 26 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Reconoce las virtudes de quienes amas, valora lo que han aportado a tu vida y abre los brazos a lo que pueden darte a partir de ahora. Si durante tu reflexión te das cuenta de todo lo contrario y concluyes que esa persona ha restado más de lo que ha sumado, evalúa si quieres o te mereces continuar con esa relación.

Tauro

Hoy estás feliz, motivado y satisfecho. Le levantas con ganas de conquistar el mundo y se nota en la forma en que actúas, contagias tu alegría y dinamismo a otros y los ayudas a seguir adelante. Te comportas como un líder, como un guerrero que se establece metas y no descasará hasta lograrlas.

Géminis

Hoy podrías actuar un tanto egoísta. No te imaginas cuánto puede afectar esta actitud a quien es te rodean. Se más empatico y ponte en los zapatos de la otra persona. Esta bien que pienses en ti, pero cuánto tenemos una relación, de cualquier tipo, amorosa, familia, de amistad o laboral, debemos pensar también en los demás.

Cáncer

Hoy enfrentas ciertos acontecimientos que impactan tu vida amorosa y no sabes como manejarlos. Te cuesta superar el conflicto porque hay demasiado drama, demasiadas culpas y actitud de victimización y al final te desconectas de tu pareja. Es un momento para una conversación profunda y tratar de entender que no siempre podemos tener el control.

Leo

Expresa tus ideas con un toque más convincente, se directo pero no agresivo. La clave en esta situación es que busques aliados que te ayuden a lograr lo que hasta ahora ha sido imposible. Quizá también tendrá que ceder y es que no siempre puedes tener el control.

Virgo

No culpes a otros de tus males. A pesar de tus excusas, eres responsable de cada decisión que tomas y permaneces en donde estás porque estás cómodo dentro de tu incomodidad, porque temes elegir lo nuevo. Acepta tu realidad.

Libra

Más que nunca necesitas centrarte en el hoy y trabajar con las herramientas que tienes a la mano. A medida que crezcas surgirán nuevas opciones, ten fe en ello, y sobre todo, ten fe en ti. Habrán obstáculos y por momentos querrás tirar la toalla, pero no. No lo hagas. Puedes y vas a llegar hasta el final.

Escorpio

Te dejas llevar por lo que quieres y no por lo que debes hacer. Creas castillos en el aire que te impiden ver la realidad y tomar decisiones acertadas. Sueña, porque quien no sueña no vive, pero hazlo con los pies bien puestos sobre la tierra. Entre más realista seas, más cerca de tu meta estarás.

Sagitario

No se trata estar simplemente en una relación sino de enamorarte cada día un poco más de tu pareja. De elegirlo porque juntos están mejor, porque cada uno se preocupa por el otro y porque trabajan en ser felices. ¿Que no es así? Ok, entonces no es para ti. Estar en una relación no es fácil y si estás y no soporte el uno para el otro, para que están juntos?

Capricornio

Cuando evades la realidad cometes una y otra vez el mismo error. Por momentos te pierdes en el camino y te descorazonas, retomarlo depende de cuan abierto tienes los ojos y cuan capaz de tomar decisiones drásticas, porque quizá lo que necesitas es transitarlo de otra forma o ¿porque no? Tomar otro camino.

Acuario

Buscas aprobación de personas que ni siquiera son 100% eficientes o exitosos en su trabajo. Sientes que hay algo que no haces bien y quieres nuevas opciones, pero puede que tengas que buscar en otro lugar. Ten presente que no todo lo que brilla es oro y que las personas tienden a mostrarse diferente a como son realmente.

Piscis

Necesitas dejar atrás el apego, abandonar esa idea de que estar solo es sinónimo de fracaso. Estar contigo mismo puede ser una experiencia maravillosa, pero para lograrlo en armonía necesitas amarte más a ti mismo. ¿Qué ya te amas lo suficiente? No, siempre puedes amarte más.