Desolado por la derrota: Luchador golpea “a traición” a su rival tras finalizar el combate (VIDEO)

Una competencia escolar de lucha en Illinois, EE.UU., se vio salpicada por un incidente sucedido luego de un combate, en el que un adolescente de 14 años golpeó en el rostro a su rival, tras haber sido derrotado, y le provocó una desviación del tabique. La Justicia ya tomó cartas en el asunto.

Por: RT

El hecho ocurrió en la escuela secundaria Oak Park River Forest High School, en Oak Park, durante el torneo Beat The Streets Chicago, que reunió competidores de entre 8 y 18 años. En una de las peleas se enfrentaron Hafid Alicea y Cooper Corder, ganando este último el duelo 14-2. Tras el final, cuando el juez estaba por levantarle el brazo a Corder y este intentó estrecharle la mano a su rival, recibió un violento golpe en el rostro que lo tiró al suelo.

Disgusting footage from #wrestling match in Des Plaines, Illinois.

Here is Hafid Alicea (Maine West HS) SUCKER PUNCHING Cooper Corder (SPAR Wrestling Academy) after losing 14-2.

Even worse, he fakes a hand shake and then floors Corder after their Freestyle match for 3rd place. pic.twitter.com/UryZ3O5P1M

— Talen Guzman (@TalenGuzman) April 18, 2023