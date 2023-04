Un preso muere “devorado vivo” por chinches en una cárcel de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Su celda estaba tan sucia, que un miembro del personal tuvo que entrar vestido con un traje diseñado para protegerse de materiales peligrosos.

La familia de un hombre que murió “devorado vivo” por chinches en la celda de una cárcel del condado estadounidense de Fulton, en Georgia, ha exigido una investigación criminal para establecer las circunstancias de la muerte, además de solicitar el cierre de la prisión, informa The Washington Post.

Lashawn Thompson, un afroamericano de 35 años, fue encontrado sin vida a mediados del pasado mes de septiembre, tres meses después de que fuera arrestado por un delito menor de agresión. Estaba recluido en una unidad psiquiátrica por supuestos problemas de salud mental, pero físicamente estaba sano. La celda estaba tan sucia que un miembro del personal tuvo que entrar vestido con un traje diseñado para protegerse de materiales peligrosos, según el informe del centro penitenciario.

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.

He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL

— Clara T Green (@ClaraTGreen) April 13, 2023