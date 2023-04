Tiroteo en Alabama: masacre en una discoteca mientras se celebraba un cumpleaños deja varios muertos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una masacre ocurrió en la población de Dadeville, Alabama, en una discoteca donde varios adolescentes se encontraban festejando un cumpleaños.

Por semana.com

Los fatídicos hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la noche del sábado 15 de abril, según informaron autoridades y medios locales.

Por el momento se desconocen de manera oficial las víctimas mortales, sin embargo medios estadunidenses como ABC 33/40 hablan de 5 personas fallecidas y 20 heridas.

Videos de lo que ocurría en Dadeville mostraban helicópteros y patrullas acudiendo al lugar y buscando al sospechoso. Las autoridades de la población todavía no comunican si dieron con el paradero del tirador.

At least 20 people have been shot at a teenager’s birthday party at a dance studio in Dadeville, Alabama. pic.twitter.com/UIdNgqZ2It

— Kevin smith (@KJ00355197) April 16, 2023