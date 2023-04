Novia se da a la fuga en la India tras hacerse viral por disparar al aire en su boda (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una novia se encuentra en busca y captura por las autoridades de la India después de que se hiciera viral en las redes sociales un vídeo de ella, con la tradicional indumentaria de bodas hindú, disparado al aire durante la celebración de su matrimonio en el norte del país.

“Se registró un caso contra la novia después de que se viralizara en las redes sociales un vídeo de ella disparando cuatro balas al aire el día de su boda”, indicó este lunes a EFE el oficial Girish Chandra Gautam, policía del municipio de Hatras, en el estado de Uttar Pradesh, donde tuvo lugar el suceso.

Cuando los agentes se personaron para investigar el suceso, “la novia había huido por temor a que la arrestaran”, y desde entonces se encuentra en busca y captura, agregó el agente.

El vídeo muestra a un hombre, titular de la licencia del arma, entregando una pistola a la novia, que dispara cuatro balas al aire mientras se encuentra sentada junto a su novio en el escenario de la sala.

El disparo de municiones, como los fuegos artificiales, en bodas o reuniones religiosas son comunes en la India, aunque en algunas zonas se sigue empleando el uso de arma de fuego en las celebraciones, pese a considerarse un delito punible desde 2019.

En ocasiones, este tipo de prácticas resultan en graves incidentes que dejan heridos y en ocasiones muertos. El pasado febrero, un mujer falleció tras recibir accidentalmente un disparo por arma en una boda en Uttar Pradesh. También un menor de 14 años murió en un incidente similar el pasado febrero.

VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony pic.twitter.com/bESwsxNpVW

— The New Indian (@TheNewIndian_in) April 9, 2023