La matrícula de auto en Dubái se subasta por una cifra récord: 15 millones de dólares y esta es la razón (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una persona ha pagado la cifra récord de 55 millones de dírhams (14,9 millones de dólares) por la matrícula de coche P7 durante una subasta celebrada la noche de este sábado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), informan medios locales.

Por: RT

La subasta, que formaba parte del evento benéfico Most Noble Numbers, tuvo como monto de partida 4,08 millones de dólares, cifra que se multiplicó en cuestión de segundos. Durante varios minutos la oferta se estancó en 9,5 millones de dólares, realizada por el empresario de origen ruso Pável Dúrov, fundador de la red social VK y codesarrollador de la plataforma de mensajería Telegram.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ

— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023