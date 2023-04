Se rompe un secreto tras 17 años: Materazzi confesó lo que le dijo a Zidane en la final del Mundial 2006

Click to share on Google News (Opens in new window)

Marco Materazzi sigue recordando el cabezazo que recibió de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006. El campeonato del mundo que levantó al cielo alemán Fabio Cannavaro como capitán de la azzurra estuvo marcado por un acontecimiento que ya es historia del fútbol: el cabezazo de Zinedine Zidane. El francés en su último partido como profesional fue expulsado y siempre ha sido una incógnita qué le ocurrió a la leyenda francesa para reaccionar de esa forma, agredir y dejar con 10 a su selección en la gran final del Mundial. Todo el mundo del fútbol se quedó en shock y por fin, después de dos décadas, Materazzi ha decidido desvelar por fin el motivo que se esconde detrás de esta agresión.

Por: Cadena Ser

El defensa italiano ha confesado en un podcast anglosajón sobre el fúbtol italiano qué ocurrió realmente. “Zidane me ofreció su camiseta, le dije que no, que prefería a su hermana”, afirmó, después de admitir que sí que había utilizado el denominado ‘trash talking’ con uno de los mejores jugadores de la historia de Francia.

El propio ZZ admitió hace unos años en una entrevista con L’Équipe que no se sentía orgulloso de lo que había hecho, pero que Materazzi había pasado los límites: “Aquel día mi madre estaba muy cansada. Tenía a mi hermana al teléfono varias veces al día y para mí era una preocupación. Él (Mateo Materazzi) no habló de mi madre, pero sí insultó a mi hermana”, a lo que también añadió “No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi carrera. Ese momento fue el más frágil”, sentenció.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso

— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 7, 2023