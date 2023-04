La Pascua: el día que Cristo venció a la muerte y nació una religión que tiene más de dos mil años

Posteado en: Actualidad, Cultura

El relato de la pasión de Jesús y su propia existencia son hechos que la historia ha comprobado. Hubo autores que no eran cristianos y dieron testimonio de ello. Por ejemplo, Flavio Josefo. En su texto llamado “Antigüedades judías”, el los párrafos 63 y 64 del capítulo 18, más precisamente en un pasaje denominado “testimonio flaviano”; también lo relatan Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Apolonio de Tiana, la carta de Mara Bar-Serapion y otros.

Gerardo Di Fazio // INFOBAE

Sin embargo, un tema fundamental del cristianismo entra en el terreno de la fe. Y es el de la resurrección de Cristo. Para los creyentes, apenas basta una frase del evangelio más antiguo, el de Lucas, para creer: “fuimos la sepulcro y el cuerpo no estaba”.

Al tema lo retoma San Pablo en la carta a los Corintios 15: 12, 20. Allí dice: “Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe: ustedes siguen en sus pecados. Y, para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte, y un hombre también trae la resurrección de los muertos.”

Cuando los antiguos testigos de la ejecución de Jesús en la cruz hicieron rodar la pesada piedra que selló su sepulcro, creyeron que la historia terminaría allí. Pero no. Hoy sabemos que fue sólo el comienzo. El hecho que creó una religión que tiene más de dos mil años sobre la faz de la tierra.

El término español “Pascua” proviene del latín: Pascæ que a su vez proviene del griego clásico: ????? (Pasja), una adaptación del hebreo: ??? (Pésaj), que significa ‘paso’ o ‘salto’. Eso define al cristianismo. Hoy es la fiesta principal de esa religión. La piedra fundamental en que se basa.

Decir Pascua, entonces, es igual a decir que Jesús atravesará algo, ¿Qué? su propia muerte. Los evangelistas Marcos, Mateo, Lucas y Juan describen lo mismo en el momento de la resurrección: las mujeres van preocupadas para saber quién moverá la piedra que cubre el sepulcro, y ven a ángeles que les avisan la resurrección de Jesús. Pero el evangelio de Juan, agrega otro dato que los otros evangelistas no; como podemos leer en Juan 20:11, 18: “María (de Magdala) se quedó llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: ‘Mujer, ¿por qué lloras?’ Les respondió: ‘Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.’ Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ‘Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?’ Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: ‘Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré.’ Jesús le dijo: ‘María’. Ella se dio la vuelta y le dijo: ‘Rabboní’, que quiere decir ‘Maestro’. Jesús le dijo: ‘Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes.’ María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: ‘He visto al Señor y me ha dicho esto.’”

